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夏季戶外活動多 首防範高溫風險

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約州消費者保護廳近日發布公告，提醒全州居民在享受戶外活動與家庭聚會之餘，務必提高警覺、遵守基本安全守則。(記者高雲兒╱攝影)
紐約州消費者保護廳近日發布公告，提醒全州居民在享受戶外活動與家庭聚會之餘，務必提高警覺、遵守基本安全守則。(記者高雲兒╱攝影)

隨著夏季來臨，紐約州消費者保護廳(New York State Division of Consumer Protection)近日發布公告，提醒全州居民在享受戶外活動與家庭聚會之餘，務必提高警覺、遵守基本安全守則，以防止各類事故發生，確保全家人度過一個平安健康的夏天。

首先在防範高溫風險方面，消費者保護廳指出，每年都有孩童與寵物因被留在車內而中暑喪命。即使室外氣溫僅攝氏14度，即華氏57度，車內溫度仍可能迅速升高。家長與看護人應養成離車前檢查後座的習慣，並註冊「NY-Alert」系統，即時掌握高溫與惡劣天氣預警。

兒童安全方面，當局建議家長確認遊樂設施狀況良好，避免斷裂或金屬部件脫落等危險；孩子在海灘、泳池或湖泊等水域活動時，應全程有大人陪同，並為幼童配備救生裝備；至於遊樂園或市集設施，則應遵守身高、年齡等限制規定，聽從現場人員指示。

針對戶外活動安全，消費者保護廳提醒，騎乘單車或滑板應配戴安全帽，遵守交通規則；烤肉時須選擇戶外開放區域，不可在車庫、屋簷下或封閉空間內使用烤架；施放煙火則應交由專業人士操作，切勿自行燃放，以免發生火災或燒燙傷。

防曬與防蚊亦不可忽視。6個月以下嬰兒應避免陽光直射，其他年齡者則應使用防曬乳並定時補擦。黃昏時段蚊蟲活躍，建議穿著長袖衣物，或使用防蚊液。

在使用電動工具方面，消費者保護廳提醒民眾於購買或操作前查詢是否有召回資訊，詳讀使用說明書，操作時應穿著緊身衣物、移除飾品，並配戴護目鏡與手套。切勿酒後使用電鋸或割草機，電線與電池產品應妥善保管，避免過熱或接觸水源。

草坪維護時，應清理石塊、玩具等雜物，避免被機器捲入導致飛濺；兒童不應乘坐割草機或在作業區域內活動；作業者應穿戴防滑鞋、長袖衣褲與護耳設備，並避免倒車操作。

戶外供電亦需特別留意，延長線應具備接地功能並適用於戶外使用，插座需配有漏電斷路器，避免在潮濕條件下使用插電設備。

寵物 紐約州

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