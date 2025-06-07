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歐凱秀背書曼達尼競選市長 阻葛謨回歸

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約聯邦眾議員歐凱秀近日宣布背書州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)，作為她的市長初選首選人選。(美聯社)
紐約聯邦眾議員歐凱秀近日宣布背書州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)，作為她的市長初選首選人選。(美聯社)

紐約聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)近日宣布背書州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)，作為她的市長初選首選人選。作為全國最具影響力的自由派政客之一，歐凱秀的背書預計將對曼達尼具有重大加持作用，同時為這場日益白熱化的選戰注入進步派勢力的強力支持。

在接受「紐約時報」專訪時，歐凱秀公布了她的民主黨市長初選的排名投票名單。除將曼達尼列為首選外，依序支持市議會議長歐德思(Adrienne Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、前主計長斯靜格(Scott Stringer)與州參議員麥瑞(Zellnor Myrie)。

「曼達尼展現出與基層緊密連結的能力，成功凝聚勞工階級的市民聯盟，具備領先群雄的實力，」歐凱秀表示，她與曼達尼在選區與政策理念上高度重疊。盡管她的表態距離初選提前投票僅剩九天，但仍有望影響選民選擇，特別是在排名制選舉制度下，她鼓勵選民「不要在選票上為葛謨排位」。

但即便歐凱秀聲勢如虹，葛謨(Andrew Cuomo)仍穩居領先地位。根據民調，他自參選以來始終以兩位數幅度領先。4日由「POLITICO」與WNBC聯合主辦的市長初選辯論中，葛謨成為八位對手集中攻擊的對象，曼達尼與其在辯論中激烈交鋒，爭論誰才是最能對抗川普的人選。

35歲的歐凱秀與33歲的曼達尼不僅理念相近，亦分別代表皇后區部分選區。她同時也代表布朗士地區。曼達尼主張市營免費公車、凍漲租金與對富人加稅等政策，成功吸引年輕、自由派選民支持。

紐約市的市長選舉採用「排名制投票」，選民在選票上可以為最多五位候選人依偏好順序排序，從第一順位到第五順位。計票時，若有候選人獲得超過50%的第一順位票，則直接當選；若無，則由得票最少者被淘汰，其選票將轉移至選民所列的下一順位候選人，依此類推，直到有一人取得過半票數為止。在進步派陣營內部，包括「DREAM聯盟」(Don't Rank Evil Andrew for Mayor)在內的反葛謨組織正努力透過排名制投票聯手阻止葛謨回歸。

歐凱秀 葛謨 投票

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