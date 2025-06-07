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清晨排隊瘋搶… 拉布布掀熱潮 限量版馬上掃光

記者高雲兒╱紐約報導
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位於天廣商城一樓的泡泡瑪特專賣店亦是不少人「碰碰運氣」的定點。(記者高雲兒╱攝影)
位於天廣商城一樓的泡泡瑪特專賣店亦是不少人「碰碰運氣」的定點。(記者高雲兒╱攝影)

風靡全球的潮玩角色「拉布布」(Labubu)近期在紐約法拉盛引發一波收藏熱潮。隨著泡泡瑪特與去年在本地商城一樓設置專櫃，以及「Robo Shop機器人潮玩店」推出限量販售，不僅吸引大批潮玩迷清晨排隊搶購，也帶動周邊仿品與跨境代購的火熱買氣。

5日，法拉盛天廣商城(Tangram)內的Robo Shop在上午10時整準時開門販售限量拉布布公仔，僅短短數分鐘內，五隻現貨即被一掃而空。現場由泡泡瑪特工作人員進行限購管理，每人限買一隻。由於拉布布長期缺貨，活動當日吸引了不少死忠粉絲專程前來排隊。

據現場觀察，僅短短十分鐘內就有數十名消費者駐足觀看。(記者高雲兒╱攝影)
據現場觀察，僅短短十分鐘內就有數十名消費者駐足觀看。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)社群媒體負責人陳辰認為，這其實是泡泡瑪特一貫的飢餓行銷策略。「就像早期的蘋果，他們不會把市場喂飽，反而讓你覺得『能搶到就是勝利』，這種稀缺感會讓人更上癮。」

位於天廣商城一樓的泡泡瑪特專賣店亦是不少人「碰碰運氣」的定點。據現場觀察，僅短短十分鐘內就有數十名消費者駐足觀看。不過，多名顧客反映，店內僅有第一代與第二代款，最熱門的第三代「搪膠」系列尚未上架。「想買到心儀角色還是要看補貨運氣，有時候來好幾次都遇不到。」一名消費者說。

對此，陳辰表示，「店裡總有人停下來拍照選購，但真正最火的搪膠系列拉布布很難買到。現在店裡大多擺的是硬殼材質、放在桌上的那種公仔，喜歡軟膠材質的消費者可能會失望，因為搪膠版本幾乎從不現身。」

在這股搶購風潮中，留學生和年輕人群體成為主力之一。來自紐約某大學的劉同學坦言，自己是拉布布的鐵粉，這次一口氣購入了「大天使」等熱門款式與三盒盲盒，單筆花費超過550元。「每一隻都有不同的表情和造型，真的太可愛了，完全忍不住！」她說，自己常常是半夜才下單，「因為愈想愈放不下，總覺得再不買就搶不到了。」

除了當地購買，部分粉絲也選擇從中國海淘。「在美國買真的太貴了，一個盲盒要2、30美元(約人民幣143.5元到215.2元)，但在中國買大約只要人民幣2、30元，寄過來也划算很多。」已經畢業工作的留學生鄭小姐說，比起美國本地零售價，海淘價格更親民，因此成為不少人囤貨的選擇。

與此同時，在法拉盛街頭也出現不少販售非正規拉布布公仔的流動攤販。這些仿品價格低廉，未穿衣服的版本僅10元，穿著造型服飾的也只售25至30元。一位路人表示，雖然知道非正版，但仍難敵可愛誘惑，選擇購入作為裝飾或送禮。

來自紐約某大學的劉同學坦言，自己是拉布布的鐵粉，這次一口氣購入了「大天使」等熱門...
來自紐約某大學的劉同學坦言，自己是拉布布的鐵粉，這次一口氣購入了「大天使」等熱門款式與三盒盲盒，單筆花費超過550元。(受訪者提供)
與此同時，在法拉盛街頭也出現不少販售非正規拉布布公仔的流動攤販。(記者高雲兒╱攝...
與此同時，在法拉盛街頭也出現不少販售非正規拉布布公仔的流動攤販。(記者高雲兒╱攝影)
5日，法拉盛天廣商城(Tangram)內的Robo Shop在上午10時整準時開...
5日，法拉盛天廣商城(Tangram)內的Robo Shop在上午10時整準時開門販售限量拉布布公仔。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 留學生 社群媒體

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