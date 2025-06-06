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雲吞食品捐僑校5萬元 鼓勵學中文

記者劉梓祁╱紐約報導
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雲吞食品公司捐款5萬元予僑校，支持華裔學生學習中文、傳承文化。(中華公所提供)
雲吞食品公司捐款5萬元予僑校，支持華裔學生學習中文、傳承文化。(中華公所提供)

雲吞食品公司(Wonton Food Inc.)於近日在曼哈頓華埠的紐約中華公所舉行捐贈儀式，再度向「畢業鼓勵基金」(Fortune Graduation Fund)注資5萬元，用以獎勵紐約華僑學校表現優秀的小學、初中及高中畢業生，並鼓勵持續學習中文與認識中華文化。

「畢業鼓勵基金」創設於2018年，初始資金由雲吞食品公司捐出5萬元，並獲時任中華公所主席伍銳賢捐出任內薪酬共同籌集。除2020年受疫情影響停發一年外，基金每年均頒發數百至上千元不等的獎學金，今年則為第七度頒獎。

儀式當日，雲吞食品公司創辦人黃青新、董事長黃本勁、董事李可星及副總裁黃本立到場；中華公所一方由主席朱超然、顧問伍銳賢陪同，美東聯成公所代表蘇煥光、紐約台山寧陽會館主席伍堅石、華僑學校校長王憲筠及多位僑界代表出席。

除新一筆捐款外，中華公所還向黃青新頒發感謝獎牌，表彰其早前資助公所中山紀念大禮堂安裝大型電子顯示屏與更新觀眾座椅，提升場地設施，幫助社區藝術與文化活動。

紐約華僑學校校長王憲筠表示，「自2018年開始，雲吞公司的鼓勵從不間斷，每一年的畢業禮，凡在僑校學習中文的畢業生，無論是小學，初中三年級及高中畢業的學生，必定收到學校畢業基金所致贈之畢業獎學金，作為他們學習中文之鼓勵。」

據中華公所介紹，創辦於1909年的華僑學校，在1962年立案註冊為特許公立學校，開設課後以及周末普通話、粵語等課程，致力「培育兼具語言能力與文化素養的華裔新生代」。

王憲筠還說，雲吞食品公司的堅持支持不僅減輕學生家庭負擔，更鞏固了社區下一代對中文學習的熱忱與身分認同。

中華公所頒獎致謝黃青新，表彰其資助大禮堂設備升級。(中華公所提供)
中華公所頒獎致謝黃青新，表彰其資助大禮堂設備升級。(中華公所提供)

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