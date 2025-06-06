最快5小時 美鐵擬開通長島至華府「一車到底」

新路線將從長島羅康科馬出發開往華府，途中不停賓州車站。(取自美鐵官網)

美鐵(Amtrak)計畫開通全美首條從長島直達美國本土的「一車到底」列車，預計最快2030年啟用，屆時長島居民將可直通華府、費城與新澤西，無需再到曼哈頓的賓州 車站(Penn Station)轉車。

根據日前美鐵董事會會議，美鐵擬將三班離峰列車自賓州車站改道至長島羅康科馬(Ronkonkoma)，行經LIRR 路線，取代現行前往新英格蘭的行駛方向。

同時，新增三班自羅康科馬發車、終點為華府的列車，全程約五小時。中途將停靠牙買加(Jamaica)與希克斯維爾(Hicksville)，不涉及新站或重大基建，僅待聯邦提供最高50萬元補助進行技術分析。

美鐵副總裁布奇(Nicole Bucich)表示，長島至東岸主要城市的直通需求明確，美鐵速度具競爭力，「甚至更快，且可直達市中心」。

此案也被視為整合紐約地區鐵路系統的試點。自1910年賓州車站啟用以來，長島與新澤西間無直通列車，乘客須轉車。川普政府近來委託美鐵主導賓州車站重建，並由前紐約市運輸局(NYC Transit)局長拜福特(Andy Byford)領銜。

拜福特曾於2023年在ReThinkNYC會議中表態支持所謂「直通運行」(through-running)概念，即整合LIRR與NJ Transit，避免列車在賓州車站轉向，有助提高運能。

目前計畫仍須與MTA協商。MTA擁有LIRR路線，並對美鐵關閉東河隧道三年進行修復工程表達不滿，認為應限於夜間與周末以減少影響。美鐵則強調，新服務需待隧道完工與新型Airo列車交付後方能啟動，該車種能支援第三軌與高架電纜供電。

MTA表示正在與美鐵合作研究，強調每日50班羅康科馬LIRR列車不得受影響。長島鐵路 通勤委員會主席布林曼(Gerard Bringmann)則表示，支持構想，但是否具足夠乘客需求仍待觀察。