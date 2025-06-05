市府落實山米法案 華埠多所小學周邊道路限速下調

市府落實「山米法案」，華埠多小學前道路限速下調，圖為公立第一小學。(記者劉梓祁╱攝影)

為落實去年通過的「山米法案」(Sammy's Law)，市府已將華埠 多所小學周邊道路納入「區域慢行區」(Regional Slow Zone)，把原本時速25哩的最高限速統一調降；依新法授權，校門口車流最密集時段的限速還可進一步下調至15哩。

根據曼哈頓第三社區委員會，市交通局(DOT)已核准調降華埠多個小學前的速限路段，包括鄰近顯聖容教堂學校(Transfiguration School)的勿街(Mott St.)和鄰近公立第一小學(P.S. 1)的加薩 琳街(Catherine St.)、麥地臣街(Madison St.)和奧利弗街(Oliver St.)等。

在2024年，「山米法案」在州議會獲得通過，市交通局隨即在特定區域下調道路限速，調降對象包括部分學校周邊道路、開放街道(Open Streets)、共享街道(Shared Streets)，以及在五大區內設立「區域慢行區」(Regional Slow Zones)。

根據法律，紐約市可將個別街道限速降至時速20哩，並可針對特定街道進一步降至時速10哩。交通局表示，會重點優先針對學校等高風險區域，以及居民以非白人和低收入 族群為主的社區。同時，市府在數百個學校外設立「學校慢行區」，將限速調降至15哩。

「山米法案」以2013年在布碌崙(布魯克林)遭車撞身亡的12歲男童艾克斯坦(Sammy Cohen Eckstein)命名。研究顯示，車速降低能大幅提升事故中行人的生存率。

民主黨華埠65D區領袖于金山表示，學校周邊車輛應減速通行為基本公德心，但遺憾見到許多駕駛者缺乏耐心。他指出，目前多數學校門前已設有監控與減速帶，以強制車輛放慢速度，若能再將速度降至15哩，應能有效防止意外發生。

不過，他也強調，在道路複雜的華埠降低限速恐加劇交通壅塞並造成汙染。于金山建議，可參考亞洲地區的作法，由學校教職員在上下學時段手持安全旗協助指揮交通，而非完全依賴單一交通協管員或僅靠限速政策。