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斯靜格幕僚長渉傳遞不實選舉資訊 范小江：誤解中文語意

記者許君達╱紐約報導
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范小江曾在微信群中向質疑者解釋自己的用意。(消息人士提供)
范小江曾在微信群中向質疑者解釋自己的用意。(消息人士提供)

市長參選人斯靜格(Scott Stringer)競選團隊幕僚長范小江(Elaine Fan)近日在部分華人社區微信群及其自己的微信朋友圈內發布拉票信息，被部分選民和媒體指用詞存在誤導性。斯靜格團隊回應稱，質疑者對於中文語意存在誤解。

根據范小江的微信朋友圈，她曾在5月31日和6月2日兩次發布同一張海報圖片，圖中背景為即將於6月24日舉行的民主黨初選選票樣張。製圖者將樣張中斯靜格的選項處塗黑，並用醒目的紅色箭頭指向塗黑的位置。海報下方則用中文特大字體書寫「投票只選斯靜格，禁止多選，否則無效」。

根據市選舉局官方說法，紐約市長、公益維護人、主計長和市議員的黨內初選採「排名選擇」制(Ranked-Choice Voting)，在同一職位上，每位選民最多可選擇五名參選人，並按喜好程度將他們排出名次。批評者認為，范小江發布的圖片內容與官方要求不符，涉嫌誤導選民。

但范小江回應時表示，對方對中文詞「多選」的理解與她的本意存在差異：她所要表達的，是告訴支持斯靜格的選民不要把五票都投給他。

根據消息人士提供的微信群截圖，范小江在向社區解釋她的說法時強調，華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)在上屆市長選舉中得到很多廢票，「因為很多人選了他五次」，因此她不希望斯靜格的支持者重蹈覆轍。

此外，斯靜格團隊還強調，該圖片不是團隊的官方出品，而是范小江在瀏覽社群時看到、覺得不錯，而以個人名義轉發的。

民主黨65D區領袖于金山介紹，在「排名選擇」制下，選民可自由選擇只投一票、還是投給多名心儀的參選人，只要不超過五人都可以。他認為，競選團隊在措辭時一定要避免「只可以選一人」之類的說法，否則容易被人抓住把柄。

引起爭議的圖片用中文強調「禁止多選」，被質疑不符合市選舉局官方規定。(消息人士提...
引起爭議的圖片用中文強調「禁止多選」，被質疑不符合市選舉局官方規定。(消息人士提供)

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