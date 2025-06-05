市長參選人論壇關注保護亞太裔 闡述治安、教育等政綱

蘭德表示，紐約有亞洲之外最大的亞裔美國人社區，而他也將堅決對抗川普政府的反移民議程，維護亞太群體權益。(記者曹馨元╱攝影)

亞裔 美國兒童和家庭聯盟(CACF)近日於曼哈頓下城舉行市長參選人論壇，市主計長蘭德(Brad Lander)、州議員拉莫斯(Jessica Ramos)、前市主計長斯靜格(Scott Stringer)、市議長歐德思(Adrienne Adams)及前州眾議員布萊克(Michael Blake)就治安、教育、住房等亞太裔社區關心的話題闡述政綱。

蘭德表示，紐約有亞洲之外最大的亞裔社區，他也將堅決對抗川普 政府的反移民 議程，維護亞太群體權益。他提出，將為英語學習者(ELL)開設更多雙語課程，並依賴社工、家庭協調員幫助新移民家庭融入社會。

社安方面，蘭德認為消除街頭遊民的最好方式是為他們提供穩定住房；而在住房緊缺問題上，蘭德則主張將全市12個高爾夫球場中的四個，改為可負擔住房。

來自皇后區的拉莫斯認為，應擴大社區學校項目，不僅為英語學習者提供幫助、也為老人開設電子科技類課程；在減少仇恨犯罪方面，拉莫斯希望能透過教授學生不同文化中的節日，讓他們更能尊重文化多元性。此外，拉莫斯也表示會扶持族裔媒體，推動物業稅改革，並提供更多工作機會、提升工作條件以保移民家庭可在紐約安居樂業。

斯靜格指出，應對新移民一視同仁，「所有來到紐約的人就是紐約客」。教育方面，斯靜格表示將致力於推動教育資源平等化，並重申對於仇恨罪的零容忍態度。

斯靜格也強調，在保護移民方面，紐約市需要一個會堅定說不的市長，以確保移民學生被ICE帶走的事例不會再次發生。住房問題上，斯靜格主張持續推動興建可負擔房屋的「米切爾-拉瑪法案2.0」。

歐德思表示，希望能透過社區與警方聯合執法，以良好治安來取得社區的信任。而面對川普政府反移民、削減開支的行為，歐德思主張提訴不當法案來保護市民利益。此外，歐德思強調，可負擔性是她此次參選的重點，而她也將通過與州府合作、優先解決住房危機等方式來達成這一點。

布萊克則強調，若民眾能按需獲得負擔得起的房屋、享有全民托育計畫、並有一個小商家能茁壯成長的繁榮商業環境，紐約就會真正成為一個宜居城市，而他也將一步一步達成以上目標。