紐約紀念「八九民運」36周年 籲從歷史反思制度轉型

為紀念1989年發生於北京的「六四事件」36周年，來自全美的異議人士、學者及民主運動參與者4日下午在紐約法拉盛舉辦紀念大會。(本報記者╱攝影)

為紀念1989年發生於北京的「六四 事件」36周年，來自全美的異議人士、學者及民主運動參與者4日下午在紐約法拉盛舉辦紀念大會，回顧歷史記憶，探討中國社會制度轉型的挑戰，並關注國際社會對專制政權影響的回應。與會者包括胡平、高光俊、王軍濤、鄭旭光、榮偉、陳破空、呂金花、張杰、邵俊、虞平、陳立群、李國濤等。

多名六四親歷者首先發言。呂金花回憶，1989年她站在天安門廣場，親眼目睹坦克碾入市區、學生與市民倒下。「我們不只是為亡靈哀悼，更要傳承他們對真相、言論自由與結社自由的追求。」她也提到，許多年輕人近年主動前往六四紀念館，希望親身了解那段被掩蓋的歷史，「這份記憶不能中斷。」

陳破空說，中共 對「8964」的恐懼從未減弱，「只要出現四個數字，就會封殺、屏蔽、禁止，甚至連運動員身上印有8964都會引起恐慌。」他指出，中共政權以壓制延續權力，從法輪功、白紙革命 到香港、維權律師，一路打壓一切反抗者，但這種罪惡終將壓垮自身。「專制也許一時強勢，但沒有傳承性；民主雖柔弱，卻能一代代延續下去。」

前公安部政治偵查人員王先生首次公開現身，他表示，中共依賴政治安全體系鞏固權力，對內鎮壓、對外滲透，其核心策略是將民主社會視為「無聲戰場」進行長期情報布局。「從特科起家，到今天高科技加持的政治控制，中共已將滲透擴張制度化、常態化。」

他呼籲，民主社會必須保持警覺，摒棄幻想，建立制度性防線：「留學政策、研究交流、僑團與企業，都是滲透通道。自由世界不能再被動應對，而應主動防範專制勢力的輸出。」

政治評論人張杰指出，六四的背景是上世紀80年代的改革與希望，但今天中國已轉向全面資訊控管的數位極權體制。「過去美國是民主自由的燈塔，如今我們卻要問：這盞燈還亮著嗎？」他表示，國際民主力量雖面臨挑戰，但自由不會因黑暗而消失，「它根植於人性，必將重新點亮。」