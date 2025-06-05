華埠商改區 發放10組監控錄影設備

華埠商業改進區向社區居民和業者發放十組監控錄影設備。(記者許君達／攝影)

華埠 商業改進區(Chinatown BID)4日在曼哈頓 華埠免費派發了十組監控錄影設備，領取者既有小商業主也有普通居民。

商改區 行政總監陳作舟表示，最新的統計數據顯示，華埠地區的主要犯罪案件數量普遍下降，但唯獨入室盜竊案不降反增，而監控錄影則幫助警方迅速破案。據介紹，本次發放的監控設備由市議員馬泰(Christopher Marte)幫助社區爭取到資金，並由商改區負責採購和發放，任何尚未擁有監控設備的居民或業者均可申請領取。

在發放現場，家住華埠顯利街(Henry St.)的吳美仙介紹，她的家中此前剛剛遭遇盜竊，包括名牌包、金項鍊等在內的貴重物品被席捲一空。而在獲架街(Walker St.)擁有店舖的業者羅芍榮則表示，最近一年，店外無家可歸者顯著增多，其中有人會進入店內索要物品且拒絕付款，店員阻止時，他們則囂張地表示「你去報警啊」。

市警五分局社區聯絡員張棟錦(Danny Chang)介紹，所有發放出的監控設備均會接入警方的Fusus系統，只要業主簽署授權聲明，警方便可通過系統直接接入監控設備讀取紀錄，而無需打擾到業主的正常生活，有意者可前往五分局接洽。