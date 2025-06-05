中華公所警民會：入室盜竊顯著增長 商戶應加強防盜

華埠五分局中華公所警民會，呼籲商戶主動加強防盜措施，並避免與嫌犯發生衝突。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 紐約中華公所4日聯合市警(NYPD)五分局舉辦警民會議，以華語口譯向居民通報治安情況；局方代表指，入室盜竊案顯著增長，呼籲商戶主動加強防盜措施，並避免與嫌犯發生衝突，以免將竊案升級為搶劫並造成傷害。

會議由五分局局長尼爾森(Craig Nilsen)主持。他依市警統計數據表示，截至本月1日的過去近一個月，轄區內七大主要罪案數量減少至89起，較往年同期下降6%。當中，僅入室盜竊(Burglary)上漲，錄得14起，增幅為75%。

尼爾森表示，主要涉案的入室盜竊嫌犯已遭逮捕。該名嫌犯不僅跨區犯案，還是多次在夜間作案的慣犯，總共涉案約35起。最終，五分局與其它分局聯手，在華埠周邊設伏將其緝拿歸案。

針對53起重竊(Grand Larceny)案，尼爾森指，其主要來自扒竊、信用卡被盜等事件。另一方面，電單車被盜案件上升，例如竊賊在羅斯福公園(SDR Park)旁剪鎖偷車。局方提醒，若居民擁有或租借電單車，務必妥善鎖車並提高警惕。

尼爾森還強調，雖然整體搶劫案下降了50%，但「商店搶奪案」卻在上升。這類案件通常發生在小偷行竊時，店員試圖阻止，雙方發生肢體衝突，導致案件從單純竊盜升級為搶劫。他提醒店家，切勿與嫌犯發生肢體接觸，以免受傷；最佳做法是拍下照片，幫助警方辨識嫌犯。

五分局還建議商戶安裝監視攝像頭，並避免使用掛鎖箱(Lock Box），改採更安全的存放方式。尼爾森還透露，在大約六周過後，五分局警員也將加入市警不久前推出的「生活品執法組」(Quality of Life Unit)試點計畫。