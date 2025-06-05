我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

1月2日也放假 紐約公校寒假多休一天

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市教育局(DOE)近日更新2024至2025學年校曆，確認將明年1月2日(周五)納入寒假，避免師生在新年假期後僅返校一天的不合理安排。(記者曹馨元／攝影)
紐約市教育局(DOE)近日更新2024至2025學年校曆，確認將明年1月2日(周五)納入寒假，避免師生在新年假期後僅返校一天的不合理安排。(記者曹馨元／攝影)

紐約市教育局(DOE)近日更新2024至2025學年校曆，確認將明年1月2日(周五)納入寒假，避免師生在新年假期後僅返校一天的不合理安排；此舉獲得教師工會(UFT)的肯定。

根據原版本校曆，秋季學期的寒假放至2025年1月1日(周四)結束，而因為離周末僅隔一天，導致學生與教職員必須於1月2日(周五)單獨返校一天，引發家長與教育團體廣泛質疑。

紐約市公立學校校曆長期以來備受爭議，近年隨著排燈節(Diwali)等節日納入假日安排，加之紐約州要求學年須提供至少180個上課日，導致教育局在寒暑假、暴風雪假期與培訓日的安排上難以取得彈性。即使如此，市府並未因此補加明年6月的上課天數，而是沿用既有的教師培訓日來符合法規。

而在去年，因冬季休學期(Winter Recess)前一日為周一，一名布碌崙初中生便發起連署請願，對切斷周末的連休表示不滿，呼籲市長亞當斯(Eric Adams)將這一天也改為休假日。最終，該日被確立為假期，但因市教育局未事先通知，也導致部分校方與家長措手不及。

教師聯合會紐約市分會(United Federation of Teachers)在假期延至1月2日後興奮地發布通知，「我們做到了！1月2日現在正式納入寒假假期」。

而紐約市校長及行政主管理事會(Council of School Supervisors and Administrators)也表示，他們早在去年就已要求將今年與明年放假日提前確定；該會在內部備忘錄中指出，去年12月23日的放假安排因教育局遲至最後一刻才公布而引發混亂，「對於今年教育局能提前回應並納入校曆，我們感到欣慰。」

教育局 紐約市 亞當斯

上一則

「佐登微爾醫美診所Jourdenwell Aesthetics」跟上生物科技的腳步 全方位抗衰健康管理

下一則

商改區：監控設備因應關稅 漲價50%
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約皇后區房價走升 東法拉盛漲最多

紐約皇后區房價走升 東法拉盛漲最多
紐約市酒店業低迷 盼削減稅務救觀光

紐約市酒店業低迷 盼削減稅務救觀光
今年前五月 紐約市槍擊和謀殺案創新低

今年前五月 紐約市槍擊和謀殺案創新低
荒地變綠地 紐約市府啟動全民共享公園計畫

荒地變綠地 紐約市府啟動全民共享公園計畫

熱門新聞

多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21
華人裝修業者輕信一新澤西客戶是中國高官，本著信任和崇拜的心態，未與對方簽合同便先行墊資開工，結果事後對方不認帳並拒絕付款，損失總額近7萬元。圖僅示意，為新澤西州豪宅社區。(本報記者／攝影)

輕信客戶是中國高官 華人裝修商未簽合同被坑7萬

2025-05-30 20:00
根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見，警方將一蓋著白布的擔架抬出地下室，目擊者也在影片中對疑似出人命的案件表示震驚。(受訪者提供)

布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

2025-05-31 17:53
華人電召車司機表示，來回曼哈頓華埠的車單正在逐年下降。(記者鄭怡嫣╱攝影)

電召車司機 見證曼哈頓華埠人潮與生機衰退

2025-05-31 07:42
美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。(記者范航瑜╱攝影)

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

2025-05-30 07:28
法拉盛華男無照按摩涉性侵顧客，強行脫衣觸碰19歲少女私處被捕，圖為涉事「麗康按摩」官網。(截自麗康按摩官網)

華男無照按摩師涉性騷顧客 強行猥褻19歲少女私處被捕

2025-05-30 02:30

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留