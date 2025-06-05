1月2日也放假 紐約公校寒假多休一天

紐約市教育局(DOE)近日更新2024至2025學年校曆，確認將明年1月2日(周五)納入寒假，避免師生在新年假期後僅返校一天的不合理安排。(記者曹馨元／攝影)

紐約市教育局 (DOE)近日更新2024至2025學年校曆，確認將明年1月2日(周五)納入寒假，避免師生在新年假期後僅返校一天的不合理安排；此舉獲得教師工會(UFT)的肯定。

根據原版本校曆，秋季學期的寒假放至2025年1月1日(周四)結束，而因為離周末僅隔一天，導致學生與教職員必須於1月2日(周五)單獨返校一天，引發家長與教育團體廣泛質疑。

紐約市公立學校校曆長期以來備受爭議，近年隨著排燈節(Diwali)等節日納入假日安排，加之紐約州要求學年須提供至少180個上課日，導致教育局在寒暑假、暴風雪假期與培訓日的安排上難以取得彈性。即使如此，市府並未因此補加明年6月的上課天數，而是沿用既有的教師培訓日來符合法規。

而在去年，因冬季休學期(Winter Recess)前一日為周一，一名布碌崙初中生便發起連署請願，對切斷周末的連休表示不滿，呼籲市長亞當斯 (Eric Adams)將這一天也改為休假日。最終，該日被確立為假期，但因市教育局未事先通知，也導致部分校方與家長措手不及。

教師聯合會紐約市分會(United Federation of Teachers)在假期延至1月2日後興奮地發布通知，「我們做到了！1月2日現在正式納入寒假假期」。

而紐約市校長及行政主管理事會(Council of School Supervisors and Administrators)也表示，他們早在去年就已要求將今年與明年放假日提前確定；該會在內部備忘錄中指出，去年12月23日的放假安排因教育局遲至最後一刻才公布而引發混亂，「對於今年教育局能提前回應並納入校曆，我們感到欣慰。」