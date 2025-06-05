民安隊6／14華埠辦慶典 表彰各界人士、頒發獎學金

民安隊將辦華埠慶典，表彰各界人士並頒學金。(記者劉梓祁╱攝影)

美國民安隊(Civil Aid Services)日前在曼哈頓華埠 召開記者會，宣布將於本月14日(周六)晚舉行「第20屆職員就職暨少年團成立19周年典禮」，並頒發年度表彰獎項及獎學金。

主辦方介紹，屆時將向12名在公共安全、醫療、公共服務等領域有突出貢獻的人士頒發獎項，並公布四名高中生獎學金得主。民安隊表示，此舉同時為明年度五大區高中獎學金籌款拉開序幕。

民安隊行政總監楊大衛(David Yeung)表示，該組織成立理念受香港民安隊啟發，宗旨為「保障社區安全、救急扶危」。團隊目前擁有約500名義工，服務項目涵蓋急救訓練、應急演練及災害協助等。他還指出，在近期全國槍枝暴力與仇恨犯罪案件仍時有發生的背景下，組織計劃在華裔 聚居地區擴大救援與宣導服務。

民安隊董事會主席吳寶淳則提到，民安隊多年來除災害救援外，亦不定期舉辦急救證書課程及社區安全講座。吳寶淳說，隨著華裔人口增長，社區對應急資源需求同步上升，組織將尋求更多志願者與資源投入。

根據活動籌委會提供的名單，本年度被提名表彰的12人，包括紐約州參議員陳學理(Steven Chan)、市緊急事務管理局局長伊斯科(Zachary Iscol)以及多名醫療與社福機構代表。州眾議員 寇頓(William Colton)預計將到場頒獎。

活動當晚亦將頒發2025年度民安隊獎學金。籌委會透露，申請者須為在五大區就讀的高中生，具備優異學業成績及社區服務紀錄，希望以其鼓勵青年參與公共與公益領域。