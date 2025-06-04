我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

紐約市青年失業率13.2% 亞裔較疫前翻倍 高於西語裔

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市2024年青年失業率達13.2%，其中亞裔青年接近20%，比疫情前高出一倍以上。而在全部年齡層中，亞裔人群的整體失業率與白人相當，遠低於非洲裔和西語裔。(美聯社)
紐約市2024年青年失業率達13.2%，其中亞裔青年接近20%，比疫情前高出一倍以上。而在全部年齡層中，亞裔人群的整體失業率與白人相當，遠低於非洲裔和西語裔。(美聯社)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)日前發布報告，指紐約市2024年青年失業率達到13.2%，比新冠疫情前的2019年高出3.6個百分點，且遠高於全美平均水平。報告還特別提到，紐約市亞裔青年失業率增長最快，較疫情前增加了一倍以上。

根據報告提供的數據，2024年，紐約市16至24歲的青年失業率為13.2%，而全美平均水平為8.9%。從年齡層對比上看，紐約市55至64歲中老年的失業率最低，為3.9%，而25至54歲的中青年失業率略高，為4.5%。

報告指出，青年人群由於工作經驗的局限，就業選擇較少。而且，休閒酒店業和零售業吸納的青年就業人數達到總體水平的近38%，這些行業的特點是收入較低且以短工為主，缺乏長期就業保障。

報告還指出，紐約市在疫情過後，服務行業尚未完全走出陰影，截至今年3月，餐飲業就業崗位較疫情前減少了2.5%，零售業降幅更達15.3%。

此外，自雇者在出生於1990年代中期至2010年代初的「Z世代」中，占比達20%，比2019年的水平增長了2.5倍。根據報告的說法，追求多份工作的人數增多與總體青年失業率高升存在相關性，這意味著部分擁有較高技能和受教育水平的人群「能者多勞」，一定程度上導致了弱勢群體更難獲得有限的工作職位。

數據顯示，亞裔青年的失業率在2024年達到19.5%，而在2019年，這一數字低於10%，意味著疫情過後，紐約市亞裔青年失業率增加了一倍以上。

在全部族群中，非洲裔青年失業率最高，達23.8%，而與亞裔相比，西語裔水平略低，為17.2%。然而在全部年齡層的平均水平上，亞裔的失業率卻與白人幾乎相當，遠低於非洲裔和西語裔。這表明，紐約的亞裔青年人群在職業生涯的發展上出現了整體性的困境。

此外，報告還對比了青年失業率的性別差異。在紐約市，女性青年失業率為10%、男性為16.3%，男女差距超過六個百分點；而在全美，女性青年失業率為8%、男性9.7%，差異僅為1.7個百分點。

紐約市 亞裔 疫情

上一則

亞太裔峰會「從邊緣到主流」 近700人出席創新高

下一則

平均壽命81.3歲 皇后區居民福祉評比全市之冠
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市酒店業低迷 盼削減稅務救觀光

紐約市酒店業低迷 盼削減稅務救觀光
今年前五月 紐約市槍擊和謀殺案創新低

今年前五月 紐約市槍擊和謀殺案創新低
紀念社區領袖 法拉盛命名「歐梅利街」 孟昭文、黃敏儀揭牌

紀念社區領袖 法拉盛命名「歐梅利街」 孟昭文、黃敏儀揭牌
理念一致 教育倡議團體PLACE NYC背書葛謨

理念一致 教育倡議團體PLACE NYC背書葛謨

熱門新聞

多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21
華人裝修業者輕信一新澤西客戶是中國高官，本著信任和崇拜的心態，未與對方簽合同便先行墊資開工，結果事後對方不認帳並拒絕付款，損失總額近7萬元。圖僅示意，為新澤西州豪宅社區。(本報記者／攝影)

輕信客戶是中國高官 華人裝修商未簽合同被坑7萬

2025-05-30 20:00
根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見，警方將一蓋著白布的擔架抬出地下室，目擊者也在影片中對疑似出人命的案件表示震驚。(受訪者提供)

布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

2025-05-31 17:53
華人電召車司機表示，來回曼哈頓華埠的車單正在逐年下降。(記者鄭怡嫣╱攝影)

電召車司機 見證曼哈頓華埠人潮與生機衰退

2025-05-31 07:42
美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。(記者范航瑜╱攝影)

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

2025-05-30 07:28
2025年首次觀賞曼哈頓懸日的機會將出現在本周三與周四的傍晚。（美聯社）

2025曼哈頓懸日時程表來了…錯過今夏 再等大半年

2025-05-27 13:30

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深