紐約市青年失業率13.2% 亞裔較疫前翻倍 高於西語裔

紐約市2024年青年失業率達13.2%，其中亞裔青年接近20%，比疫情前高出一倍以上。而在全部年齡層中，亞裔人群的整體失業率與白人相當，遠低於非洲裔和西語裔。(美聯社)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)日前發布報告，指紐約市 2024年青年失業率達到13.2%，比新冠疫情 前的2019年高出3.6個百分點，且遠高於全美平均水平。報告還特別提到，紐約市亞裔 青年失業率增長最快，較疫情前增加了一倍以上。

根據報告提供的數據，2024年，紐約市16至24歲的青年失業率為13.2%，而全美平均水平為8.9%。從年齡層對比上看，紐約市55至64歲中老年的失業率最低，為3.9%，而25至54歲的中青年失業率略高，為4.5%。

報告指出，青年人群由於工作經驗的局限，就業選擇較少。而且，休閒酒店業和零售業吸納的青年就業人數達到總體水平的近38%，這些行業的特點是收入較低且以短工為主，缺乏長期就業保障。

報告還指出，紐約市在疫情過後，服務行業尚未完全走出陰影，截至今年3月，餐飲業就業崗位較疫情前減少了2.5%，零售業降幅更達15.3%。

此外，自雇者在出生於1990年代中期至2010年代初的「Z世代」中，占比達20%，比2019年的水平增長了2.5倍。根據報告的說法，追求多份工作的人數增多與總體青年失業率高升存在相關性，這意味著部分擁有較高技能和受教育水平的人群「能者多勞」，一定程度上導致了弱勢群體更難獲得有限的工作職位。

數據顯示，亞裔青年的失業率在2024年達到19.5%，而在2019年，這一數字低於10%，意味著疫情過後，紐約市亞裔青年失業率增加了一倍以上。

在全部族群中，非洲裔青年失業率最高，達23.8%，而與亞裔相比，西語裔水平略低，為17.2%。然而在全部年齡層的平均水平上，亞裔的失業率卻與白人幾乎相當，遠低於非洲裔和西語裔。這表明，紐約的亞裔青年人群在職業生涯的發展上出現了整體性的困境。

此外，報告還對比了青年失業率的性別差異。在紐約市，女性青年失業率為10%、男性為16.3%，男女差距超過六個百分點；而在全美，女性青年失業率為8%、男性9.7%，差異僅為1.7個百分點。