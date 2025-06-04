蒙古裔音樂家 展示馬頭琴與呼麥演奏
由紐約華人機構絲絲文化基金會主辦的「從刺桐城到新約克：世界音樂之旅」系列民間音樂展演活動日前在曼哈頓舉辦了首場演出，美籍蒙古裔音樂人阿維爾梅德(Anand Avirmed)受邀為紐約觀眾奉上傳統的蒙古馬頭琴演奏，並配以長調和蒙古特色的「呼麥」演奏。
據介紹，這個系列活動將側重於展示來自中國周邊、亞洲內陸直至西亞地區的獨特民族傳統音樂，旨在為紐約觀眾帶來與大眾流行文化不同的體驗，同時體現紐約多元並包的文化氛圍。
阿維爾梅德的家庭來自蒙古國西部阿爾泰地區，父族一支是當地著名的聲樂演唱家族。他本人雖然生於美國，但從11歲起就開始跟隨家族長輩系統性學習蒙古音樂，並且幾乎每年都隨家人會回到蒙古去汲取故國鄉土之中的藝術靈感。
阿維爾梅德當日奉上的曲目，分別以山河、祖先、天地等元素為主題，其中還貫穿以馬頭琴模擬馬蹄聲的橋段。他介紹，與漢地的傳統音樂不同，蒙古音樂取法於天地萬物，是大自然中各種元素的凝聚。
在表演間隙，阿維爾梅德還現場教學，指導觀眾學習「呼麥」技法。「呼麥」是一種極富特色的蒙古傳統演唱方法，通過口腔、舌頭與咽喉等部位的擠壓送氣，在演唱的同時，從喉部發出一種類似哨音的聲音，與樂曲相互應和，實現一種「一人發兩音」的效果。這種技法看似怪異，但在阿維爾梅德的解說下，變得簡單易學，現場部分觀眾在互動時，甚至也發出了「呼麥」音。
策畫組織本場演出的紐約市大(CUNY)維吾爾音樂研究者穆謙介紹，「刺桐城」指的是元代的福建泉州，刺桐港堪稱當時全球海上貿易與多元文化的中心，而紐約(新約克)則被認為是當代的世界中心。系列展演活動取名「從刺桐城到新約克」，旨在通過歷史與空間的流轉，體現人口的流動與匯聚造成了文化繁榮的意涵。
穆謙表示，如今想聽到最純粹的蒙古音樂，無論在蒙古國首都烏蘭巴托還是內蒙古首府呼和浩特，都不容易，但在紐約，卻一定能聽得到，這就是紐約的魅力所在。他透露，未來還將會邀請藏族、維吾爾族，以及中亞和西亞各民族的音樂家奉上最正宗的傳統音樂。
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