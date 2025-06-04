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蒙古裔音樂家 展示馬頭琴與呼麥演奏

記者許君達／紐約報導
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美籍蒙古裔音樂家阿維爾梅德日前在曼哈頓為紐約觀眾奉上傳統蒙古音樂表演，包括馬頭琴演奏以及蒙古長調和「呼麥」演唱。(記者許君達╱攝影)
美籍蒙古裔音樂家阿維爾梅德日前在曼哈頓為紐約觀眾奉上傳統蒙古音樂表演，包括馬頭琴演奏以及蒙古長調和「呼麥」演唱。(記者許君達╱攝影)

由紐約華人機構絲絲文化基金會主辦的「從刺桐城到新約克：世界音樂之旅」系列民間音樂展演活動日前在曼哈頓舉辦了首場演出，美籍蒙古裔音樂人阿維爾梅德(Anand Avirmed)受邀為紐約觀眾奉上傳統的蒙古馬頭琴演奏，並配以長調和蒙古特色的「呼麥」演奏。

據介紹，這個系列活動將側重於展示來自中國周邊、亞洲內陸直至西亞地區的獨特民族傳統音樂，旨在為紐約觀眾帶來與大眾流行文化不同的體驗，同時體現紐約多元並包的文化氛圍。

阿維爾梅德的家庭來自蒙古國西部阿爾泰地區，父族一支是當地著名的聲樂演唱家族。他本人雖然生於美國，但從11歲起就開始跟隨家族長輩系統性學習蒙古音樂，並且幾乎每年都隨家人會回到蒙古去汲取故國鄉土之中的藝術靈感。

阿維爾梅德當日奉上的曲目，分別以山河、祖先、天地等元素為主題，其中還貫穿以馬頭琴模擬馬蹄聲的橋段。他介紹，與漢地的傳統音樂不同，蒙古音樂取法於天地萬物，是大自然中各種元素的凝聚。

阿維爾梅德來自蒙古音樂世家，自幼學習蒙古傳統音樂。「從刺桐城到新約克：世界音樂之...
阿維爾梅德來自蒙古音樂世家，自幼學習蒙古傳統音樂。「從刺桐城到新約克：世界音樂之旅」系列活動策畫人穆謙介紹，內亞地區的少數民族雖然人數稀少且與美國距離遙遠，但在紐約這個世界文化中心，幾乎能找到幾所有來自這些民族的音樂傳人，這是紐約的最大魅力。(記者許君達╱攝影)

在表演間隙，阿維爾梅德還現場教學，指導觀眾學習「呼麥」技法。「呼麥」是一種極富特色的蒙古傳統演唱方法，通過口腔、舌頭與咽喉等部位的擠壓送氣，在演唱的同時，從喉部發出一種類似哨音的聲音，與樂曲相互應和，實現一種「一人發兩音」的效果。這種技法看似怪異，但在阿維爾梅德的解說下，變得簡單易學，現場部分觀眾在互動時，甚至也發出了「呼麥」音。

策畫組織本場演出的紐約市大(CUNY)維吾爾音樂研究者穆謙介紹，「刺桐城」指的是元代的福建泉州，刺桐港堪稱當時全球海上貿易與多元文化的中心，而紐約(新約克)則被認為是當代的世界中心。系列展演活動取名「從刺桐城到新約克」，旨在通過歷史與空間的流轉，體現人口的流動與匯聚造成了文化繁榮的意涵。

穆謙表示，如今想聽到最純粹的蒙古音樂，無論在蒙古國首都烏蘭巴托還是內蒙古首府呼和浩特，都不容易，但在紐約，卻一定能聽得到，這就是紐約的魅力所在。他透露，未來還將會邀請藏族、維吾爾族，以及中亞和西亞各民族的音樂家奉上最正宗的傳統音樂。

維吾爾 紐約市 曼哈頓

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