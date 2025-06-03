曼哈頓區長參選人鮑凱仕訪華社 重視亞裔心聲

鮑凱仕指出，若成功當選曼哈頓區長，將重點解決公共治安、住房危機問題。(記者曹馨元╱攝影)

參選曼哈頓 區長的市議員鮑凱仕(Keith Powers)2日拜訪位於東百老匯的民主黨 65區服務處，與地區領袖于金山(Justin Yu)共同商討如何在政策中體現華人心聲；社區活動人士李翠珊、民主黨65B區領袖參選人王鏑也到場支持。

李翠珊介紹，鮑凱仕擔任市議員長達八年，十分熟悉曼哈頓大小社區；而自己與鮑凱仕也是「不打不相識」，「我之前反對了鮑凱仕提出的一條法案，但鮑凱仕聽到反對聲後不僅沒有將我視作敵人，而是來請教了我的意見」，李翠珊認為，這件小事反應了鮑凱仕包容、接納的執政態度。

鮑凱仕指出，若成功當選曼哈頓區長，將重點解決公共治安、住房危機問題；「公共治安的缺陷來自於我們警力不夠，法律上也有一些漏洞」。鮑凱仕說，自己將增加街頭和地鐵的警力，敦促州政府重新修訂刑事司法法律，來確保居民能放心、安全地生活。

而在住房方面，鮑凱仕則認為需要制定一個全面性的規畫，在曼哈頓建造更多經濟適用房，並致力於降低租戶租金 ，以減輕居民負擔。鮑凱仕說，他自己本身就是租房住，對租金高昂之苦感同身受；他也贊成市長參選人曼達尼(Zohran Mamdani)「四年免加租」的承諾，並將尋求擴展針對長者的租金穩定項目。

此外，鮑凱仕還表示，將在自己團隊中聘請一位華人代表，以幫助更好地了解華社心聲，以及一位專門負責長者事務的代表，「我希望能確保每個社區的需求都能在政綱中被體現」。而作為小商家業主之子，鮑凱仕也誓言將為華埠各小商家創造良好的從業環境。