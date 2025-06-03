市立托育系統 10萬兒童錄取 與需求不符導致大量空缺
紐約市公立學校系統日前公布托育計畫錄取情況，約5萬6000名符合年齡資格的四歲兒童獲得學前班(Pre-K)錄取通知，另有4萬4000名三歲幼童獲得三歲班(3-K)錄取通知；但因學位分布與需求不符，預計下學年仍將有數萬個學位空缺。
市教育局副局長霍金斯(Simone Hawkins)表示，目前全市約13萬個幼兒教育學位中，實際僅約七成被填滿。她指出，導致大量空缺的原因包括人口下降、學位分布與需求不符，以及對家長的宣傳不足等等；「雖然加強宣傳是解決方案之一，但更重要的是將學位移向真正有需求的社區。」
儘管整體尚有空缺，但仍有不少家庭未能獲得心儀學校的錄取。根據市府統計，約15%的三歲班申請家庭，也就是超過6000名學生，未能進入任何一所列入他們志願的學校，而是被分派至遠離住家的其他地點，導致部分面臨通勤困難。
「為孩子安排一個通勤需40分鐘、又不方便搭地鐵的學校，對我們來說實在不切實際」，教育媒體Chalkbeat援引一位皇后區家長的回應表示，「我們可能只能繼續支付私立托兒費用了」。
倡議團體「紐約兒童保育聯盟」(NYUC)執行主任白林(Rebecca Bailin)也指出，她已接到多個家庭反映錄取的學校地點太遠或上課時間不合適，無法實際配合工作與生活。
然而學位與實際需求間的分布失衡問題已存在多年，亞當斯(Eric Adams)政府也以此為由多次削減學前班資金。根據獨立預算辦公室(IBO)報告，不同學區的三歲班填報率差異甚大，布碌崙第23學區填報率僅61%，而皇后區第30學區則高達98%。
霍金斯指出，市府目前受限於與各社區非營利機構簽訂的營運合約，這些機構承擔了大部分學前班教學工作。市府也正嘗試在現有合約框架下調整資源分配，例如將部分四歲班學位轉為三歲班，或將原僅限低收入家庭的全年學位轉為開放所有家庭申請的學期制學位。
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