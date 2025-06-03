市立托育系統 10萬兒童錄取 與需求不符導致大量空缺

紐約市公立學校系統日前公布托育計畫錄取情況，因學位分布與需求不符，目前全市約13萬個幼兒教育學位中，實際僅約七成被填滿。(美聯社)

紐約市公立學校系統日前公布托育計畫錄取情況，約5萬6000名符合年齡資格的四歲兒童獲得學前班(Pre-K)錄取通知，另有4萬4000名三歲幼童獲得三歲班(3-K)錄取通知；但因學位分布與需求不符，預計下學年仍將有數萬個學位空缺。

市教育局副局長霍金斯(Simone Hawkins)表示，目前全市約13萬個幼兒教育學位中，實際僅約七成被填滿。她指出，導致大量空缺的原因包括人口下降、學位分布與需求不符，以及對家長的宣傳不足等等；「雖然加強宣傳是解決方案之一，但更重要的是將學位移向真正有需求的社區。」

儘管整體尚有空缺，但仍有不少家庭未能獲得心儀學校的錄取。根據市府統計，約15%的三歲班申請家庭，也就是超過6000名學生，未能進入任何一所列入他們志願的學校，而是被分派至遠離住家的其他地點，導致部分面臨通勤困難。

「為孩子安排一個通勤需40分鐘、又不方便搭地鐵的學校，對我們來說實在不切實際」，教育媒體Chalkbeat援引一位皇后區 家長的回應表示，「我們可能只能繼續支付私立托兒費用了」。

倡議團體「紐約兒童保育聯盟」(NYUC)執行主任白林(Rebecca Bailin)也指出，她已接到多個家庭反映錄取的學校地點太遠或上課時間不合適，無法實際配合工作與生活。

然而學位與實際需求間的分布失衡問題已存在多年，亞當斯(Eric Adams)政府也以此為由多次削減學前班資金。根據獨立預算辦公室(IBO)報告，不同學區 的三歲班填報率差異甚大，布碌崙第23學區填報率僅61%，而皇后區第30學區則高達98%。

霍金斯指出，市府目前受限於與各社區非營利機構簽訂的營運合約，這些機構承擔了大部分學前班教學工作。市府也正嘗試在現有合約框架下調整資源分配，例如將部分四歲班學位轉為三歲班，或將原僅限低收入 家庭的全年學位轉為開放所有家庭申請的學期制學位。