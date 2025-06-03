理念一致 教育倡議團體PLACE NYC背書葛謨

紐約市最大的基層教育倡議團體PLACE NYC2日宣布，在市長初選中，第一順位支持葛謨。他們還背書了第30選區參選人黃友興、以及第38選區葉凌霞等人。(PLACE NYC提供)

紐約市 最大的基層教育倡議團體PLACE NYC 2日宣布，在市長初選中，第一順位支持葛謨 (Andrew Cuomo)，認為他的教育政綱與團體支持推動加速教育、保留特殊高中 考試等理念最為一致。此外，該團體還在同日宣布支持市議會第30選區參選人黃友興、以及第38選區葉凌霞等。

PLACE NYC表示，背書反映的是他們對於參選人在教育議題上過往表現與政策立場的評估，不代表他們支持參選人政見中的其他部分。他們也將持續專注推動學術卓越的政策，因此在紐約市長的民主黨初選中，他們第一順位支持葛謨，「葛謨的教育政綱，與我們推動加速教育、擴大高品質學習機會的使命一致。」

共同主席朱雅婷解釋，葛謨的教育計畫，展現出他深刻地理解了紐約市公校所面臨的重大挑戰。他承諾將維持現行的特殊高中入學考試(SHSAT)，以作為八所特殊高中的唯一入學標準，這體現他確保擇優錄取的入學方式得以保留。此外，他也承諾在小班制法案時，不會限制對高需求學校的招生上限，這也顯示他重視公校家長關注的議題。

PLACE NYC也表示，他們也肯定另外兩位市長參選人在教育政綱上的強項。因此，他們建議選民在複數排名投票時，分別將狄爾森(Whitney Tilson)以及斯靜格(Scott Stringer)列為第二及第三順位，「狄爾森有全面且前瞻性的教育提案，強調學術嚴謹與加速學習機會。斯靜格提出的教育政策詳盡，展現他對影響紐約市學校關鍵議題的掌握。同時，斯靜格也支持擴大特高考的準備資源，以提高參與考試的機會。」

此外，PLACE NYC也背書珍妮花(Jenifer Rajkumar)參選紐約市公益維護人。共同主席馬克斯(Lisa Marks)表示，珍妮花一直堅定支持資優班，持續推動支持加速教育的政策，期望她當選後，能在學區委員會中任命理念一致的家長領袖，強化家長的聲音，並提升紐約市公立學校的品質。

此外，他們還支持愛德華茲(Khari Edwards)參選布碌崙(布魯克林)區長。在市議員選舉中，他們支持第二選區參選人Allie Ryan、第四選區第一順位Faith Bondy、第二順位Rachel Storch、第30選區黃友興、以及第38選區葉凌霞。