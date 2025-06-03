酒店業低迷 盼削減稅務救觀光

受總統川普移民及經濟政策影響，近來紐約市國際觀光客大幅減少，讓不少酒店業者感到壓力。(記者曹馨元╱攝影)

受川普政府的移民及經濟政策影響，近來紐約市 國際觀光 客大幅減少，讓不少酒店業者感到壓力；紐約市酒店協會(Hotel Association of NYC)與酒店及博彩業工會(The Hotel and Gaming Trades Council)聯合致函市府，呼籲削減酒店占用稅(Hotel Occupancy Tax)，以挽救旅遊業的低迷現況。

根據目前規定，酒店占用稅稅率為5.875%，由旅客負擔，形成一筆不小的額外開銷。業者協會與工會在聯名信中，建議市府在今年預算案中將該稅率調降至3%，以提升旅客入住意願；信中寫道，酒店占用稅直接影響旅客住宿地點與停留時長的決定，減稅對吸引團體旅遊尤為關鍵，「否則這類業務恐被稅率較低的城市搶走」。

信中指出，根據市觀光與會展推廣局(NYC Tourism + Conventions)，近期幾乎來自全球各地的觀光人數都有明顯下滑，預計全市的外國遊客將比去年減少80萬人。市主計長蘭德(Brad Lander)辦公室的一項研究也顯示，今年本地旅遊消費恐減少達90億元。

華人 酒店業者蘇煥光表示，近來確實感受到了外國觀光客人數的下降，「美中關係緊張、簽證難辦，華人旅客也少了」；不過，他也指出，儘管從這方面感受到了一定的財務壓力，但境內遊客仍因球賽等契機大量訪紐。

而美國酒店華裔協會(Hotel Chinese Association)主席陳樂英也指出，雖然降稅會對酒店業有一定幫助，「但是最重要的還是大氣候」。陳樂英說，川普第二任期，海關查驗外國遊客手機、遣返旅客的新聞不時有發生，「把旅遊這樣原本應該是開心的事弄得不開心，肯定影響了來美國的旅客人數」；他認為，目前總體外國旅客減少比例約在10%至20%。

市府目前正處於2026財年預算案的最後商議階段；對於信中訴求，市議長歐德思(Adrienne Adams)發言人阿戈斯(Julia Agos)回應稱，市議會將持續推動一份賦能紐約、造福全體市民的預算案。