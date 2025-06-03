我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

曼哈頓華埠監獄用地 2組織提議建可負擔宅

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
計畫稱，創造與監獄相同數量的床位，可負擔住宅公寓所需占用的空間更小，能創造出更多有價值的公共空間。圖為華埠監獄舊大樓拆除現場。(NUBC提供)
計畫稱，創造與監獄相同數量的床位，可負擔住宅公寓所需占用的空間更小，能創造出更多有價值的公共空間。圖為華埠監獄舊大樓拆除現場。(NUBC提供)

曼哈頓華埠社區組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)和「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)2日在曼哈頓城區監獄(BBJ)工地外舉行發布會，介紹最新推出的監獄替代計畫。該計畫建議將監獄建在柏路(Park Row)、現已接近荒廢的聯邦懲教中心(MCC)，並在原計畫建設監獄的位置，建設可負擔住宅樓以及市民廣場。

計畫方案指出，市府現有的監獄預案會占滿整個地塊，原有的白街(White St.)被設計為一條隧道式走廊。而建造一棟與監獄床位相等的可負擔公寓樓，僅需占用不超過三分之二的地塊，剩餘空間可被改造為綠地和開放式的「白街廣場」(White Street Plaza)，供社區使用。

華埠社區組織提出新計畫，呼籲將原有的監獄建設項目改為住宅樓。(記者許君達／攝影)
華埠社區組織提出新計畫，呼籲將原有的監獄建設項目改為住宅樓。(記者許君達／攝影)

方案指，公寓樓的設計高度僅為235呎，遠低於設計高度335呎的監獄大樓，將減少對華埠遮光。計畫還呼籲善加利用聯邦懲教中心，該中心自2021年起，就已不再接收在押人員。

針對聯邦監獄規模小、無法容納更多在押人員的問題，計畫則建議減少關押人數，並引用曼哈頓區長李文(Mark Levine)的說法，稱大量患有精神疾病的嫌犯更應去往診療機構、而非監獄。

市議員馬泰(Christopher Marte)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)與會。馬泰表示，華埠現在最需要的是可負擔住房，而不是監獄。李榮恩表示，社區一直以來並非只會抗議，而是在積極尋求解決之道，可惜當局從未聽取意見。

根據本報此前報導，曼哈頓第一社區委員會5月下旬通過決議，支持監獄改建住房。不過，同為委員的市議員參選人諾永信(Elizabeth Lewinsohn)、余燕志(Eric Yu)和科爾曼(Jess Coleman)均未投贊成票。諾永信發布聲明表示，她堅決反對摩天監獄的建設，支持建造更多可負擔住房，但「在任何方案走向實踐前，都需要更審慎的思考」。

民主黨65D區領袖于金山也表示，支持「監獄改住宅」的提議，但必須考慮更多現實因素。他強調，市議會如不撤回關閉雷克島(Rickers Island)監獄的政策，類似的城區監獄將無法避免。

此外，于金山也反對在柏路設置任何拘留設施、遊民所或精神疾病治療中心，否則只會將矛盾平移到柏路附近的社區。

民主黨65B區領袖候選人王鏑則提到，新計畫源自亞當斯(Eric Adams)市府此前提出的「監獄改住宅」構想，但該構想其實包含了一個新建精神護理機構、收治有刑事犯罪背景精神疾患的條件，但社區組織普遍忽視了這一問題。他表示，根據此前多年的經驗，封閉式管理的監獄出現安全問題的機率很低，但開放式的精神病院實則隱藏了更大的安全風險。

根據市設計與建築局(DDC)發布的消息，華埠監獄的承包商5月15日收到市府的開工通知，現已開始設計和施工。據報，工程合約總價值超過37億元。

華埠 曼哈頓 民主黨

上一則

今年前五月 紐約市槍擊和謀殺案創新低

下一則

38歲男貝瑞吉華人店鋪前遭毆打搶劫 警緝4嫌
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

矽谷社區彩繪變電箱美化市容 街頭塗鴉銳減7成

矽谷社區彩繪變電箱美化市容 街頭塗鴉銳減7成
36華人無證客關移民監獄 有人官司纏身、有人持遞解令

36華人無證客關移民監獄 有人官司纏身、有人持遞解令
逃離惡魔島鐵人三項賽 2000人參加

逃離惡魔島鐵人三項賽 2000人參加
川普又特赦「司法部受害者」將赦免維州涉貪警長

川普又特赦「司法部受害者」將赦免維州涉貪警長

熱門新聞

多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21
華人裝修業者輕信一新澤西客戶是中國高官，本著信任和崇拜的心態，未與對方簽合同便先行墊資開工，結果事後對方不認帳並拒絕付款，損失總額近7萬元。圖僅示意，為新澤西州豪宅社區。(本報記者／攝影)

輕信客戶是中國高官 華人裝修商未簽合同被坑7萬

2025-05-30 20:00
根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見，警方將一蓋著白布的擔架抬出地下室，目擊者也在影片中對疑似出人命的案件表示震驚。(受訪者提供)

布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

2025-05-31 17:53
華人電召車司機表示，來回曼哈頓華埠的車單正在逐年下降。(記者鄭怡嫣╱攝影)

電召車司機 見證曼哈頓華埠人潮與生機衰退

2025-05-31 07:42
美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。(記者范航瑜╱攝影)

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

2025-05-30 07:28
多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手