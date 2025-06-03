首屆紐約佛教文化節 圓滿落幕

普陀山紐約梵音寺主辦的首屆紐約佛教文化節圓滿結束。(梵音寺提供)

普陀山紐約梵音寺主辦的首屆紐約佛教文化節歷時八天，日前落下帷幕。主辦方當晚在布碌崙 (布魯克林)8大道 舉行圓滿齋答謝宴，感謝來自美加中三國的衆法師和信衆，以及民選官員和社區各團體的大力支持。

主題為「慈悲濟世、和諧共生」的首屆紐約佛教文化節，5月24日至31日在布碌崙華社舉行。為期八天的活動包括灑淨儀式、盛大開幕式和佛教最大的祈福活動——連續七晝夜的水陸法會，法師七天七夜恭誦佛教經典，為民衆祈福，是紐約難得的一次佛教文化盛會。

據一位大法師介紹，在美國過去的100多年裡，一共僅舉行過十場水陸法會，此次佛教文化節的水陸法會是大家共同參與的一項成就。

圓滿齋答謝宴也於日前晚在8大道舉行，普陀山紐約梵音寺常寬法師致辭感謝來自美國、加拿大、中國的近百位法師主持盛會，以及當地民選官員、社會團體和社會各界的大力支持。

市議員莊文怡感謝所有法師、義工和信徒在八天時間裡為社區的和諧、健康、安寧祈福。州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧向主辦方贈送了一幅寫有「佛光普照」的書法作品。

美國亞裔 社團聯合總會會長陳善莊表示，首屆紐約佛教文化節舉辦得非常成功，對於佛教和世界對接是一件好事，還為區帶來和諧與安寧。他希望該活動以後能年年舉辦。