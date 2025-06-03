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布碌崙華聯會 舉辦2025雙親節慶祝會

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙華聯會舉辦雙親節慶祝會。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙華聯會舉辦雙親節慶祝會。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會日前在羊頭灣舉辦雙親節慶祝會，與聯合會的老人一起歡度父親節和母親節，共有150名老人參加了這次活動，多位民選官員代表出席活動並為該會頒發嘉獎狀，感謝其多年來對社區的貢獻。

布碌崙華聯會會長鄧銘賢(Ansen Tang)介紹說，每年的母親節和父親節都相距不遠，而且該會成員以老人家為主，大多是父母，因此華聯會每年都會挑選母親節和父親節之間的一天，專門用來為老人慶祝母親節和父親節，他們稱之為雙親節慶祝會。今年的雙親節他們選擇在羊頭灣的一間壽司自助餐廳舉行。

今年的活動除了宴請華聯會的長者外，還有唱歌表演和抽獎環節等。鄧銘賢說，布碌崙華聯會舉辦雙親接慶祝活動已經有20年的歷史，旨在表達對父母的愛和感激，希望大家尊重父母和關心父母。

鄧銘賢還介紹，華聯會不僅每年為老人組織以餐會為主的雙親慶祝活動，還會利用夏季日間時間長的特色，帶領老人到郊外去遊玩。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室助理檢察官吳建宏、政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴、州參議員陳學理副幕僚長劉雅明、州眾議員葉格(Kalman Yeger)副幕僚長馬爾克(Mariya Markh)、市議員莊文怡副幕僚長黃美貞、辦公室經理伍溢文、以及市議員韋娜芙(Inna Vernikov)選民聯絡人周慧珠等民選官員代表出席了當天的活動。

多位民選官員代表在致辭中祝福大家雙親節快樂，並為布碌崙華聯會頒發了嘉獎狀，表彰該會多年來對社區的貢獻。布碌崙華人聯合會2002年創會以來，目前在南布碌崙設有四個服務點，共計服務超過5000名會員。

布碌崙 母親節 華人

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