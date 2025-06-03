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荒地變綠地 紐約市府啟動全民共享公園計畫

記者范航瑜╱紐約報導
根據公園局與市都市規畫局(DCP)合作盤點，全市目前有19個社區畫區被認定綠地資源不足。(記者范航瑜╱攝影)
根據公園局與市都市規畫局(DCP)合作盤點，全市目前有19個社區畫區被認定綠地資源不足。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)宣布，市府將投入3000萬元，將閒置與廢棄地改建為綠地、公園與遊樂場，讓更多居民可在步行範圍內享有高品質公共空間。此舉為市府夏季倡議「夏日戶外風潮」(We Outside Summer)的一環，旨在為社區帶來更多夏日戶外活動場域。

根據公園局與市都市規畫局(DCP)合作盤點，全市目前有19個社區畫區被認定綠地資源不足。市府將整合多塊閒置地，並與其他市政機構合作，將部分土地移轉至公園局，免除額外徵地成本。首批轉型提案將在布碌崙(布魯克林)與皇后區展開，重點針對綠地覆蓋率偏低的東艾姆赫斯特(East Elmhurst)、可樂娜(Corona)、傑克遜高地(Jackson Heights)、東紐約(East New York)和柏樹山(Cypress Hills)等社區。

公園局也正與市房屋保護與發展局(HPD)協調，依地塊大小、位置與周邊用途評估，判定是否更適合開發公園或可負擔住房，以平衡住房與綠地雙重需求。市府表示今年也將開放更多公立學校操場，讓社區居民在夏季、放學與周末時段使用，預計將使再多2萬名市民受益。

市公共區域長劉雅婷(Ya-Ting Liu)透露，過去三年半的時間內，紐約市新添的公共空間已相當於86個足球場的大小。市府目前已推出「公寓探索」(Vital Parks Explorer)平台，供公眾查詢公園覆蓋率與設施使用情況。以曼哈頓華埠在內的曼哈頓第三社區為例，99%的居民距離運動場、球場或滑板公園僅十分鐘步行範圍內，遠高於全市平均值80%；狗活動場地覆蓋率亦達66%，為全市平均(19%)的三倍以上。

據市公園局也推出了「公園狀況分數」，綜合清潔度、設施品質、綠化與公共衛生設施等因素，反映公園整體品質。哥倫布公園(Columbus Park)為86分，累計投資1560萬元；羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)為76分，累計投資2480萬元。

曼哈頓 華埠 亞當斯

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