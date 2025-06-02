亞裔社區中心兒童嘉年華熱鬧登場 上千名華裔親子參加

亞裔社區中心成功主辦第二屆兒童嘉年華。(記者胡聲橋╱攝影)

由亞裔 社區中心(ACC)主辦的第二屆兒童嘉年華，6月1日兒童節在布碌崙 (布魯克林)8大道華社舉行，上千名華裔孩童和家長參加了這次活動。

此次兒童嘉年華當天上午11時在布碌崙8大道交66街的愛立信公園(Leif Ericson Park)開幕。小朋友在主舞台上表演各種精彩的文藝節目，包括樂器表演與舞蹈表演等。公園內還有各種適合兒童的遊樂節目，包括拔河、蹦床、攀岩、寵物餵養和臉部彩繪等活動。各贊助單位擺出攤位，提供各種實用諮詢、免費禮物和食品，以及幸運抽獎等活動。

亞裔社區中心創辦人林寶珍在致辭中對嘉賓、社區居民和兒童表示歡迎，對贊助方和義工表示感謝。林寶珍說，當天活動的主角是孩子，「看到你們臉上的笑容，就是我們社區中心存在的最大意義和價值」，她祝願孩子們在大家的關愛中茁壯成長，成為未來最閃耀的星星。

州參議員陳學理說，今天參與活動的孩子是未來的科學家、政界人士、醫生和工程師。他感謝亞裔社區中心舉辦此次活動。他希望孩子們20年後告訴他，他們比他做得更好，這會讓他感到驕傲。州眾議員 鄭永佳說，林寶珍和林里舉從三年多前創辦亞裔社區中心起就開始準備兒童嘉年華活動。孩子是未來和夢想，他要感謝亞裔社區中心。

市議員莊文怡說，亞裔社區中心有象棋班、畫畫班、以及專門給母親辦的中文班，她要感謝該中心對社區作出的巨大貢獻。