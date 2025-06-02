聯邦砍經費 布碌崙日落公園課後班計畫拉警報

由於聯邦政府削減志工服務計畫(AmeriCorps)預算，間接導致布碌崙(布魯克林)日落公園社會服務機構「Center for Family Life」提供給低收入家庭子女的課後班陷入資金短缺。圖為去年紐約副州長戴加多(Antonio Delgado)前往中心與志工服務計畫參與者會面合照。(圖片取自Center for Family Life官方網站)

由於聯邦政府 削減志工服務計畫(AmeriCorps)預算，間接導致布碌崙(布魯克林)日落公園 社會服務機構「Center for Family Life」提供給低收入 家庭子女的課後班陷入資金短缺，而此政策不只影響原先承諾的生活津貼與學費補助，原本供不應求的課後班和夏令營等服務更將減少數百個名額。

該計畫為聯邦資助項目，招募年輕人投入教育、社區發展等服務，志工可獲生活津貼與教育資助。Center for Family Life共有54位來自當地社區的志工，提供逾11間公校課後服務，但中心卻在4月得知本學年將失去20萬元資金，明年更將損失近75萬元。

課後班主任曼塞爾(Kristie Mancell)表示，中心正設法籌資，確保志工可在6月合約結束前獲得津貼，但無法保證是否能兌現學費補助。她指出，該決定將產生連鎖反應，為課後班的未來增添不確定性。該計畫為年輕人建立良性循環，許多人參與後成為家中第一位大學畢業生，並回到社區從事服務工作。

官網顯示，曾有2500名學童參與課後班，1500人參與夏令營，協助200多名學生完成大學學業。該中心也深耕社區，包含在震驚當地的日落公園錘殺案中，為受害家庭配備社工。2020年加入的哈蒙(Xavier Harmon)向外媒Gothamist表示，疫情期間家人相繼過世，祖父臨終前鼓勵他做有意義的事，而計畫提供的補助幫助他從約克學院(York College)畢業，現攻讀職能治療師，並重返中心任職。

聯邦政府效率部(DOGE)在月前削減全國近4億元資金，占總預算40%。約3萬名志工停止獲得津貼。白宮發言人凱利(Anna Kelly)表示，此舉為節省開支並強化責任，且該機構已連續八次審計未通過。聯邦官員也承認需提升技術與會計能力，但在採取改善措施期間就已被砍去資金。

州總檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，紐約州超過3000萬元的資金遭削減，影響食品銀行、老年中心、退伍軍人團體、遊民所和健康診所等計畫，她與其他24個州正對聯邦政府提起訴訟。