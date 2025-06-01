地鐵襲擊案激增19% 警員躍主要攻擊目標

地鐵襲擊事件激增19%，警員成主要攻擊目標，或因精神病患與遊民人數上升。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市警(NYPD)最新統計顯示，今年截至目前，地鐵乘客遭毆打、踢打及刺傷的事件較去年同期明顯增加，其中許多受害者為執法人員。

警方數據顯示，地鐵中重罪攻擊案件(Felony Assault)較去年上升19%，由2024年同期的214起增至今年的255起。同時，在這255起案件中，有93起的受害者為警員或大都會 運輸署(MTA)工作人員，約占36%。

相比2019年同期，當時154名受害者中有44人為執法人員，占比約29%。整體而言，地鐵襲擊事件與疫情前的2019年相比增加了66%，警界將此現象歸因於精神病患與遊民人數上升，以及刑事司法制度無法有效把加害者隔離。

5月12日，一名有20次前科的累犯阿拉納(Sherlock Arana)，涉嫌在曼哈頓中城的地鐵站 推倒一名70歲的老婦帕維茲亞(Janet Parvizyar)。她來自洛杉磯，當時遭對方質問「妳來這裡幹什麼」，隨即被推向牆壁並倒地。

37歲的阿拉納兩天後被警方逮捕，現因二級攻擊罪名被收押在監獄。檢方指出，他曾在近十年前承認因誤認兩名女性為印度裔，在皇后區 兩個地鐵站對其施暴，其中至少一人實為孟加拉裔。他最近一次被捕是在2023年，原因為涉嫌搶劫。

盡管攻擊事件激增，警方指出，今年地鐵整體犯罪率下降6%，包括謀殺、槍擊、搶劫、入室盜竊與重大竊盜等案件均有減少。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch) 將此歸功於地鐵內部警力增強，包括夜間每列列車配備兩名警員，並有數百名警察加班巡邏。

統計還顯示，近六年來警員遭襲擊事件激增63%，本年至今已有970名制服警員遭受攻擊，高於2019年同期的595人。根據數據，今年遭襲擊的警員人數較三年前同期增加57%，較去年同期亦上升4%。

其中一起發生於5月10日，一名男子在皇后區咬斷一名警佐手指，隨後無預警掌摑一名正在街頭玩耍的9歲女童。皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)指出，31歲的涉案男子恩里克(Feliz Enrique)隨機攻擊無辜女童。

另一起案件發生於時報廣場，一名警員於凌晨2時40分協助行人走出車流時，遭來自加州的21歲男子多姆斯基(Aaron Domsky)重擊下巴。該男子隨後又掌摑一名19歲女子，並以手肘猛擊一名35歲女子後腦。