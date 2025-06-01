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涉造假遊民所石綿報告 調查員曾有不良紀錄

記者馬璿╱紐約報導
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州最高法院於2015年判定調查員繆爾兩項樣本不足與兩項不專業行為違規，每項分別罰款2400元與1200元，合計7200元罰款。(資料來源為州最高法院上訴部第二司法區發放動議裁定書)
州最高法院於2015年判定調查員繆爾兩項樣本不足與兩項不專業行為違規，每項分別罰款2400元與1200元，合計7200元罰款。(資料來源為州最高法院上訴部第二司法區發放動議裁定書)

布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所預定地的舊建築拆除工程，5月中因開發商涉嫌造假經檢驗合格的石棉報告，遭市環保局(Department of Environmental Protection，簡稱DEP)發出停工令。然而，該名簽核石棉調查報告的調查員被民眾發現，早在2014年就曾因提交不完整的建築調查報告，遭市環保局控違反石棉管制規則，最終在市環境違規上訴委員會(ECB)裁定，罰7200元的民事罰款。

開發商Sandhu Builders於4月30日再度向市樓宇局(DOB)申請拆除許可，在需送向市樓宇局的石棉檢驗報告中指出，4月4日上午9時30分至中午12時30分期間，該具備DEP核發資格的石棉調查員繆爾(Noel G. Muir)至現場勘查屋頂樣本，勾選「整棟建築確認無石棉材料」後於4月11日簽名送審。但每日在現場抗議的義工表示，4月4日自上午8時30分便有成員在現場駐守，未看見有任何人進出，使得石棉調查結果引發居民的懷疑。

有居民發現，據2015年州最高法院簽發的動議裁定書，該名調查員在2014年便曾為布碌崙4大道兩棟毗鄰建築物提交石棉評估報告(ACP-5)，聲稱建物內工程影響範圍並無石棉殘留，事後DEP稽查人員發現，繆爾描述的施工範圍為整棟建築，卻未檢測地下室、屋頂的瀝青層與防水層、牆後灰泥，以及建物正背面的粉紅色灰泥層等眾多疑似含有石棉的區域。聯邦法規規定，由於這些區域在舊磚造建物中常被視為高風險區，應被單獨抽樣並寫入報告。

繆爾稱該案屬「分階段檢測」，初期調查僅為取得拆除許可而進行的表層檢測，事後才補充完整說明。但ECB認定其報告並未清楚載明工作範圍為分階段執行，亦無附上補充文件說明樣本選擇依據，且調查員不得因表格限制而提交誤導性內容，最終判定其兩項樣本不足與兩項不專業行為違規，每項分別罰款2400元與1200元，合計7200元罰款。

而目前該址在5月16日遭DEP勒令停工。根據停工令，目前現場仍在進行涉及石棉調查的工程，建築必須立即停止施工。除非收到DEP核准、並收到完整的施工範圍書面說明(written scope of work)，或提交ACP-5，抑或是其他說明現場沒有危險石棉材料的報告與實驗室分析結果，才能恢復工程。核發停工令的調查員表示，由於該址仍在調查中，不便回覆本報置評請求。

遊民所預定地在上月16日遭DEP勒令停工。(記者馬璿╱攝影)
遊民所預定地在上月16日遭DEP勒令停工。(記者馬璿╱攝影)
由於86街遊民所預定地因石棉疑雲遭停工，當地居民細查發現該核可調查員早於2014...
由於86街遊民所預定地因石棉疑雲遭停工，當地居民細查發現該核可調查員早於2014年便曾因提交不完整的建築調查報告，遭市環保局控違反石棉管制規則，最終在市環境違規上訴委員會(ECB)裁定遭罰7200元的民事罰款。(資料來源為州最高法院上訴部第二司法區發放動議裁定書)
布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所預定地的拆除工程，因一紙開發商涉嫌造假的...
布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所預定地的拆除工程，因一紙開發商涉嫌造假的石棉報告，在16日遭市環保局(DEP)發出停工令。(讀者提供)

布碌崙 復工 遊民

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