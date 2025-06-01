繁榮布碌崙協會 齊聚近百人包粽

BBA會長黃啟旺表示，一周前準備籌辦活動時每個人都躍躍欲試。許多8大道的社區鄰居家裡空間與設備有限，正好有大場地可以讓大家盡情包粽。(記者馬璿╱攝影)

為迎接端午佳節，繁榮布碌崙 協會(BBA)於31日(周六)邀請街坊鄰居至布碌崙(布魯克林)8大道 的旺豪酒家，一同動手包粽子，並藉由親子互動與演講環節傳承中華文化予華人二代學子。

活動吸引近百人參與，現場也依照廣東、福建的甜鹹特色口味分成不同桌次。BBA會長黃啟旺表示，一周前準備籌辦活動時每個人都躍躍欲試，許多8大道的社區鄰居家裡空間與設備有限，正好有大場地可以讓大家盡情包粽。此外，本次活動也號召多個移民二代的學子一起參與，希望能讓鮮少有機會接觸傳統習俗的孩子能學習中華文化。

除親子同樂的包粽子環節外，現場也安排學子向眾人解說端午節 的由來與意義，以及由州參議員陳學理(Steve Chan)主持的有獎徵答，獎品包含竹製的龍舟裝飾品和科學玩具。