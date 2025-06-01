繁榮布碌崙協會 齊聚近百人包粽
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為迎接端午佳節，繁榮布碌崙協會(BBA)於31日(周六)邀請街坊鄰居至布碌崙(布魯克林)8大道的旺豪酒家，一同動手包粽子，並藉由親子互動與演講環節傳承中華文化予華人二代學子。
活動吸引近百人參與，現場也依照廣東、福建的甜鹹特色口味分成不同桌次。BBA會長黃啟旺表示，一周前準備籌辦活動時每個人都躍躍欲試，許多8大道的社區鄰居家裡空間與設備有限，正好有大場地可以讓大家盡情包粽。此外，本次活動也號召多個移民二代的學子一起參與，希望能讓鮮少有機會接觸傳統習俗的孩子能學習中華文化。
除親子同樂的包粽子環節外，現場也安排學子向眾人解說端午節的由來與意義，以及由州參議員陳學理(Steve Chan)主持的有獎徵答，獎品包含竹製的龍舟裝飾品和科學玩具。
當天多名民選官員與社區人士也一同出席，州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、布碌崙共和黨俱樂部主席巴薩米安(Richard Barsamian)、布碌崙保守黨俱樂部主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)、總監狄鍾琪，市議員參選人葉凌霞(Ling Ye)、第49選區領袖謝曉瓊(Joyce Xie)、美國福州前洋同鄉會會長鄭修淦、紐約台山僑胞婦女聯合會王一冰，以及華裔警探劉文健母親李秀燕皆參與。
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