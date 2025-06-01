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布碌崙亞裔社區中心兒童嘉年華今登場

記者馬璿╱紐約報導
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為迎接6月1日的兒童節，亞裔社區活動中心(ACC)在當日於布碌崙舉辦第二屆兒童嘉年華。圖為去年的首屆兒童嘉年華。(本報檔案照)
為迎接6月1日的兒童節，亞裔社區活動中心(ACC)在當日於布碌崙舉辦第二屆兒童嘉年華。圖為去年的首屆兒童嘉年華。(本報檔案照)

為迎接兒童節，亞裔社區活動中心(ACC)將在6月1日(周日)於布碌崙(布魯克林)舉辦第二屆兒童嘉年華。活動以「歡樂成長，共享未來」為主題，免費開放社區的家庭與兒童，並將派發3000份兒童玩具，歡迎民眾一同前來。

嘉年華於上午10時半至下午2時半於66街愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行，ACC表示，本次活動旨在為移民社區的孩子營造充滿愛與歡笑的節日氛圍。聯合多位華社民選官員如州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)，以及公家單位如紐約市警局、市消防局一同組織，預計能吸引上千個居民參與。

當天的活動將包含舞蹈、歌曲、武術才藝活動，兒童遊樂區中也將有金魚釣魚、展示兔子、鸚鵡等動物的萌寵樂園、蹦蹦床、臉部彩繪、氣球手工藝等區域，協辦組織市警局將展示警犬與警馬、市消防局則將帶領參觀消防車，還有兒童牙科諮詢與健康教育等服務。

此外，現場也將有高中生籌款的公益攤位，並將透過幸運抽獎活動贈送超過千份禮品。若轉發該嘉年華海報至朋友圈，並集滿29個讚，即可免費領取兒童玩具與蹦蹦床的票券。欲了解更多活動詳情可致電(929)305-4355。

眾議員 亞裔 布碌崙

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