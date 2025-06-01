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市長參選人斯靜格訪華埠 承諾市政決策納入華社聲音

記者劉梓祁╱紐約報導
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市長參選人斯靜格訪華埠，承諾市政決策納入華社聲音。(記者劉梓祁╱攝影)
市長參選人斯靜格訪華埠，承諾市政決策納入華社聲音。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市長參選人、前市主計長斯靜格(Scott Stringer)近日走訪曼哈頓華埠多個社團，表示若當選後將令更多華裔參與社區發展的決議，並承諾推動經濟平權、改善可負擔住房資源，同時協助小商業復甦，以「打造一個更有序的城市」。

斯靜格在助選成員、前華埠市警五分局局長吳銘恆(Tommy Ng)等人的陪同下，拜訪了紐約中華公所和華埠孔子大廈。斯靜格表示，作為歷史最悠久的華人社區之一，華埠不僅代表了「紐約市成長最快的族群社區」，還象徵著「小商家、文化和藝術」。

他提到，許多來自華埠的一代移民曾同時打多份工，只為了讓下一代過上更好的生活，因此自己深知教育的重要性。斯靜格說，「我會確保每一個孩子都有機會進入特殊高中，獲得你們夢寐以求的教育機會。」

斯靜格還表示，競選政綱包含提升警員數量和增加心理健康專業人員，同時徹底根除貪腐，「不能再從一個混亂的市長，換成一個混亂的前州長。」他計畫，增聘3000名警員，並將行政職位「文職化」，以釋放制服警力；並新設「生活品質副市長」一職，處理犯罪、生活環境問題。

在回應居民提出的住房擔憂時，斯靜格表示，自己在擔任州眾議員時曾是不動產稅務委員會主席，因此了解小房東所面臨困難，如單位空置、無力整修出租等。他說，將提出計畫令房東獲利，並讓租金對租客而言能夠負擔。斯靜格還提出，將交通局車庫、閒置空地等市有低效資產轉化為可負擔住房。

談及華埠周邊的多個市級工程，斯靜格強調自己在擔任區長時，已經處理過許多相關議題，如監獄和柏路(Park Row)等，從而熟識背景且具備經驗。他承諾，會確保更多亞裔被任命進入社區委員會，以「在發展與社區訴求之間取得平衡」。

華埠 紐約市 租金

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