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市長初選 民眾最關注房價壓力

記者范航瑜╱紐約報導
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盡管葛謨維持領先，曼達尼在第二選項投票中以近二比一的比率超越葛謨，顯示選情仍具變數。(記者范航瑜╱攝影)
盡管葛謨維持領先，曼達尼在第二選項投票中以近二比一的比率超越葛謨，顯示選情仍具變數。(記者范航瑜╱攝影)

距離紐約市長初選進入最後一個月，根據愛默生學院(Emerson College)最新的民調顯示，選民最關心的議題為住房，高達30.1%受訪者列其為首要考量，其次為經濟(22.3%)與犯罪(19.1%)。在市長參選人的模擬排序投票中，前州長葛謨(Andrew Cuomo)與州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)領先，呈現白熱化競爭態勢。

民調顯示，曼達尼支持率飆升23個百分點，成為進步選民焦點。他是目前唯一承諾市長任內全面四年凍結租金的候選人，並獲得紐約州租戶聯盟背書。

目前已有多位市長參選人公開支持凍租，包括現任市主計長蘭德(Brad Lander)、市議長歐德思(Adrienne Adams)、前主計長斯靜格(Scott Stringer)與州參議員米維(Zellnor Myrie)等。葛謨至今未表態支持凍租，但表示會在未來十年內新建50萬個住房單元。葛謨還宣布，若當選市長，他將推動紐約市最低薪資在2027年提升至每小時20元。

在模擬排序投票中，葛謨最終獲得54%選票，曼達尼則為46%。盡管葛謨維持領先，曼達尼在第二選項投票中以近二比一的比率超越葛謨，顯示選情仍具變數。愛默生民調執行長金柏(Spencer Kimball)分析：「隨著選舉進入倒數四周，關鍵在於葛謨是否能維持現有支持，或須設法吸引更多第二選項選民，以抵擋曼達尼的追勢。」

根據同份民調，49%選民表示自身財務狀況較去年更差。通膨與基本生活成本高漲，包括住房、食品與能源支出，已成選民壓力來源。對此，曼達尼主打的凍租訴求與其草根形象獲得部分工薪選民青睞。

亞裔社區倡議組織「CAAAV政聲」主任沈悅欣(Alina Shen)表示，曼達尼與葛謨的選戰反映的是平民對抗大房東與富豪開發商的拉鋸。「對於曼哈頓華埠與日落公園這類移民社區而言，家不僅是棲身所，更是社群安全感的根本。」

民調亦顯示市主計長與公益維護人選戰格局。曼哈頓區長李文(Mark Levine)在民主黨內主計長初選首輪投票中獲得51%支持；公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)則以56%的首選票，穩居連任優勢。

葛謨至今未表態支持凍租，但表示會在未來十年內新建50萬個住房單元。葛謨還宣布若當...
葛謨至今未表態支持凍租，但表示會在未來十年內新建50萬個住房單元。葛謨還宣布若當選市長，他將推動紐約市最低薪資在2027年提升至每小時20元。(記者馬璿╱攝影)

葛謨 民調 投票

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