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尼克隊主場大勝 決賽逼入第六戰

記者劉梓祁╱紐約報導
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尼克隊背水一戰主場大勝，將決賽逼入第六戰令球迷沸騰。(取自市長辦公室)
尼克隊背水一戰主場大勝，將決賽逼入第六戰令球迷沸騰。(取自市長辦公室)

在面臨季後賽淘汰邊緣的關鍵時刻，紐約尼克隊(New York Knicks)於29日晚在主場以111比94擊敗印第安那溜馬(Indiana Pacers)，將系列賽追成2比3，成功延續本賽季希望；市長亞當斯則表示，看好尼克隊七場勝出。

隨著系列賽將於31日重返印第安那波利斯(Indianapolis)進行第六戰，尼克隊若能在客場取勝，則有望將戰線延長至搶七，屆時決勝戰將回到主場麥迪遜廣場花園(MSG)，勝者將晉級NBA總決賽。

在29日的比賽中，市長亞當斯也前往現場支持。他受訪時表示，勝利為球隊帶來了「真正的能量」。亞當斯說，「現在市民走在街上腳步都不一樣了，帶著驕傲。」

他指出，尼克隊的季後賽征途也為城市帶來龐大經濟效益，僅主場比賽就創造了3.77億元的收益，每增加一場季後賽可再創9100萬收益。亞當斯表示，從球場到街頭熱狗攤，整個城市都被帶動。

此外，市府與麥迪遜廣場花園合作，將球員球衣號碼與街道名稱結合，布置於中央公園等地，以創造更強烈的「城市隊伍」氛圍。亞當斯說道，「別小看他們，他們之前落後20分也能追回來，所以我看好尼克隊七場勝出。」

就讀於紐約大學的張吳羽回說，雖然自己並非兩隊球迷，但城市中濃厚的比賽氛圍仍深深感染了他。他表示，更期待尼克隊創造歷史，畢竟「自己算是主場的一份子」，也希望加入街頭的人群一起吶喊。

NBA統計顯示，尼克隊上次奪冠要追溯到1973年，本次也是其在2000年後首度重返東區冠軍賽，終結連續25年未打進分區決賽的紀錄。

亞當斯 季後賽 NBA

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