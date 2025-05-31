擬撤部分中生簽證 孟昭文等憂傷及無辜

針對國務卿魯比歐近日宣布將「積極撤銷」部分中國學生簽證的政策方向， 美國國會亞太裔核心小組主席、國會眾議員孟昭文聯合31位國會議員致信，要求國務院解釋。(本報檔案照)

針對美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio)近日宣布將「積極撤銷」部分中國學生簽證 的政策方向， 美國國會亞太裔核心小組(CAPAC)主席、國會眾議員孟昭文(Grace Meng)聯合31位國會議員致信，要求國務院 對此舉做出解釋，並強烈表達對政策缺乏明確標準、可能造成華裔學生遭受無差別對待的憂慮。

根據彭博資訊報導，魯比歐在28日於社群平台X發文指出，美方將撤銷部分中國學生的簽證，對象包括「與中國共產黨有關聯」或「就讀於關鍵領域」者，但未說明將如何認定這些關聯或科系範圍。該聲明出現在國務院於27日宣布暫停國際學生簽證面試的隔日，並同時加強對申請人社群媒體的審查。

孟昭文與議員們在信中指出：「我們同意應防範任何企圖來美進行情報活動、圖利外國對手的人員，但若沒有清楚的審查程序與標準，僅憑國籍或族裔進行廣泛性撤簽，無異於對所有中國學生貼上標籤，這並非有效的國安政策，而是一種對亞裔社群的不公正對待。」

這封信提及，美國高等教育長期依賴國際學生，尤其是來自中國的學生，來補充科學、科技、工程與數學(STEM)等專業領域的人才缺口。根據美國國務院與國際教育協會2023-2024年度報告，超過27萬名中國學生在美就讀，占全部國際學生約25%，為美國第二大留學生來源國，對經濟貢獻高達438億元，並創造逾37萬個工作機會。

多名議員進一步警告，倘若政策落實為無差別撤銷簽證，不僅將導致大量無辜學生受害，也可能錯失對美國學術與科技貢獻深遠的學者與研究人員。「這樣的作法重演過去基於國籍的歧視政策，將對美國競爭力造成長期傷害，並強化對華裔美國人『雙重忠誠』的懷疑。」

此信共有32位國會議員簽署。議員們要求國務院盡快公布審查與撤銷簽證的具體準則，並保障所有國際學生不因其族裔、出身國或所學領域而遭到不當對待。同時呼籲政府回歸以事實與風險為依據的個案審查機制，避免再度製造不必要的族群緊張與學術寒蟬效應。