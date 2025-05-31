紐約州慶亞太月 16地標亮紅金光致敬

州長霍楚(Kathy Hochul)30日簽署公告，宣布2025年5月為「亞裔與太平洋島民傳統月」(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)30日簽署公告，宣布2025年5月為「亞裔與太平洋島民傳統月」(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)。當晚，全州16處地標首度點亮紅色與金色燈光，向亞太裔社群對紐約州所作出的貢獻致敬。

過往，紐約市 地標也曾為亞太裔傳統月點燈，惟使用紅色與金色作為主題色調尚屬首次。2022年，帝國大廈曾於亞太裔傳統月點亮藍色與黃色。28日，該大廈還與亞太裔組織「金屋」(Gold House)合作，點亮金色參與慶祝活動，成為今年紅金點燈活動的序曲。

此次點燈範圍涵蓋紐約市及州內多地的地標。紐約市包括世貿中心一號大樓(One World Trade Center)、大中央車站旁的潘新廣場高架橋(Pershing Square Viaduct)、賓州車站的長島鐵路 東端入口(LIRR East End Gateway at Penn Station)、考西斯科橋(Kosciuszko Bridge)，及莫伊尼漢火車大廳(Moynihan Train Hall)。

紐約市以外的亮燈地標還包括帝國州廣場(Empire State Plaza)、州教育廳大樓(State Education Building)、奧伯尼國際機場入口(Albany International Airport Gateway)等。尼加拉瀑布(Niagara Falls)也點亮紅金燈光。