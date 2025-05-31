紐約市警升職典禮 華裔洪珍妮、余健能榮升

洪珍妮升至見習警佐，從警盼投身更大使命。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警(NYPD)30日在曼哈頓下城市警總局(1 Police Plaza)舉辦升職典禮，局長蒂池(Jessica S. Tisch)向過百位升職警員頒發新職銜；當中，多名華裔 警員榮升至不同職級，希望持續展現華裔在警隊中的貢獻與代表性。

本次共有213人獲晉升，其中洪珍妮(Jennifer Y. Hong)升至見習警佐。大學在紐約大學主修經濟，畢業後她曾任華爾街股票經紀人，卻在2016年毅然報考警察，投身公共服務。「金融工作雖然不錯，但我更渴望參與一些更大的事業，從而響整座城市。」

由於具備經濟與數據分析專長，她曾被調至管理與預算副局長辦公室(DCMB)的補助金部門(Grant Unit)。當前，她任職於裝備科(Equipment Section)，長駐警察學院(Police Academy)，負責倉儲與庫存等工作。

洪珍妮同時是現役空軍中尉，在軍事休假中參與晉升典禮。她還說，亞裔 女性在警隊仍屬少數，但樂於見到數字正不斷成長，「希望更多人能看到，制服與徽章也是我們的選項」。

余健能晉升為見習巡官，望回到亞裔社區服務。(記者劉梓祁／攝影)

同時，余健能(Jian N. Yu)晉升為見習巡官。他在18歲時隨家人從廣東移民 來美。2008年，尚在大學的他獲老師介紹，入職警局財務部門實習，負責合約與採購，隨即開始了七年的文職警員生涯。

2014年，他決定穿上制服，從零開始進入警察學院，同年被分發至第79分局巡邏。因精通中英文並熟悉財務流程，余健能曾被借調至金融犯罪小組，擔任口譯協助破獲法拉盛(Flushing)的假卡詐騙案。此外，他還曾在時報廣場(Times Square)分局服務。

2022年，余健能進入支援服務局(Support Services Bureau)，專責採購、預算監督與大型合同談判。「文職經驗讓我了解程序，穿上制服後更了解前線需求，能把兩邊知識融在一起。」他說，晉升後希望回到亞裔社區服務，「把語言能力用在社區倡導，協助移民了解警方資源，也讓部門更懂社區文化」。

另外，局長蒂池在致詞中提到升為專責探員的布碌崙(布魯克林)62分局警員劉東倫(Donglun Liu，音譯)，指他在4月的華男揮刀砍傷四名外甥女一案中，趕赴現場將小女孩送上救護車，展現了極度的關懷與同理心。華埠五分局的陳文輝(Randy Chan)也被升為專責探員。