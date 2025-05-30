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公益登波小象飄降 逾百名民眾購票共襄盛舉

記者馬璿╱紐約即時報導
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一年一度的慈善活動布碌崙(布魯克林)登波小象飄降(Dumbo Drop)於30日(周五)登場，該場為周邊公立學校募款的公益活動已舉辦至第七屆，每年都吸引大批人潮欣賞小象空降的童趣場景。(記者馬璿／攝影)
一年一度的慈善活動布碌崙(布魯克林)登波小象飄降(Dumbo Drop)於30日(周五)登場，該場為周邊公立學校募款的公益活動已舉辦至第七屆，每年都吸引大批人潮欣賞小象空降的童趣場景。(記者馬璿／攝影)

一年一度的慈善活動布碌崙(布魯克林)登波小象飄降(Dumbo Drop)於30日(周五)登場，該場為周邊公立學校募款的公益活動已舉辦至第七屆，每年都吸引大批人潮欣賞小象空降的童趣場景。今年活動也不例外，其中有多名華人民眾因看見社群媒體上的活動資訊，紛紛抓緊時間購票，與另一半或親友共襄盛舉，一同見證數百隻小象飛翔。

該活動旨在為當地的Title 1公立學校籌集資金，所有門票收益將直接捐贈至指定學校，並用於支持教育計畫、課外活動和教學資源，讓來自低收入家庭的學生能獲得更好的學習機會。當日下午5時與7時共舉行兩場降落秀，持票觀眾不僅可獲得由藝術家Zeph Farmby設計的紀念玩具大象，還能參與抽獎活動，獎品包括價值5000元的Life Time健身房家庭會員資格、1Hotel Brooklyn Bridge的兩晚住宿、Almondine Bakery的500元禮品卡等獎項。所有票款收益將全數捐贈給登波區的第307小學與Dock Street中學。

現場吸引逾百名購票民眾參與，也有與會者頭戴迪士尼經典角色小飛象(Dumbo)頭飾，增加趣味。居住在紐約的情侶Amy和Michael是第一次參加，兩人在小紅書上看到降落的畫面感到相當新奇，便決定購票入場一睹風采，兩人等待期間也在曼哈頓大橋前拋小象合影留念。帶著兩個孩子一起前來的董女士則表示，她也是在小紅書上看到這個活動，正好在周末孩子放假前舉辦，想帶她們出來「放風」，加上女兒們很喜歡購票贈送的小象玩偶，便決定帶著孩子一起來參加，「原本不知道會不會下雨，所以前一天晚上才買票，但還好一切都很順利！」

除降落秀外，下午4時至7時登波拱橋區域也舉辦免費的街區派對，共有超過20項如氣球藝術、臉部彩繪等兒童活動與工作坊。此外，現場還有「Taste of Dumbo」美食街與由Brooklyn Flea經營的啤酒花園。

今年的登波小象飄降(Dumbo Drop)吸引逾百位民眾參與，其中有多名華人民眾...
今年的登波小象飄降(Dumbo Drop)吸引逾百位民眾參與，其中有多名華人民眾因看見社群媒體上的活動資訊，紛紛抓緊時間購票，與另一半或親友共襄盛舉，一同見證數百隻小象飛翔。(記者馬璿／攝影)
該活動旨在為當地的Title 1公立學校籌集資金，所有門票收益將直接捐贈至指定學...
該活動旨在為當地的Title 1公立學校籌集資金，所有門票收益將直接捐贈至指定學校，並用於支持教育計畫、課外活動和教學資源，讓來自低收入家庭的學生能獲得更好的學習機會。圖為活動吉祥物與民眾揮手。(記者馬璿／攝影)
一年一度的慈善活動布碌崙(布魯克林)登波小象飄降(Dumbo Drop)於30日...
一年一度的慈善活動布碌崙(布魯克林)登波小象飄降(Dumbo Drop)於30日(周五)登場，該場為周邊公立學校募款的公益活動已舉辦至第七屆，每年都吸引大批人潮欣賞小象空降的童趣場景。(記者馬璿／攝影)

小紅書 公立學校 低收入

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