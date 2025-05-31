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見證歷史變遷 3款百年列車6/7起2天開放搭乘

記者馬璿╱紐約報導
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由紐約交通博物館與大都會運輸署合作舉辦的「懷舊地鐵列車遊行」將在6月7日(周六)與8日(周日)重返大眾視野，並在南布碌崙B與Q線的兩站短暫行駛。(取自紐約交通博物館)
由紐約交通博物館與大都會運輸署合作舉辦的「懷舊地鐵列車遊行」將在6月7日(周六)與8日(周日)重返大眾視野，並在南布碌崙B與Q線的兩站短暫行駛。(取自紐約交通博物館)

由紐約交通博物館(New York Transit Museum)與大都會運輸署(MTA)合作舉行的「百年列車遊行」(Parade of Trains)，將於6月7日(周六)與8日(周日)在南布碌崙(布魯克林)B與Q線的兩站回歸。該活動無需另行付費，僅需刷票進站即可搭乘，且不會因天氣狀況而取消。

本次將展出三款經典列車，包含布碌崙聯合鐵路的「閘門車」(Brooklyn Union gate cars)，該列車自1903年至1969年服役，為館藏中最古老的車型；以及1914年至1969年間營運的標準布碌崙-曼哈頓車型(BMT，Brooklyn-Manhattan Transit Standards)；以及1930年至1977年間使用的R1/9列車。「閘門車」採木製車體，乘客需由列車前後端的閘門上下車，並由列車長手動操作。

根據交通博物館公布的時程，三款列車將於兩日上午11時至下午4時之間，在B線與Q線的布萊頓海灘站(Brighton Beach)與國王高速公路站(Kings Highway)之間往返行駛。乘客可於布萊頓海灘站的雙向月台上下車，並可於國王高速公路北向站曼哈頓方向的月台上下車。車程約十分鐘，僅需支付一般地鐵票價即可搭乘。

交通博物館行銷經理紐堡(Chelsea Newburg)表示，除了列車維持上世紀服役時的原貌，車廂內部的廣告也完整保留下來，讓民眾彷彿置身「會移動的博物館或時光膠囊」。「搭乘歷史可追溯至1904年的列車、坐在籐編的座椅上，欣賞當時年代的懷舊廣告，就像是見證紐約市與交通系統歷年來的變遷。」

紐堡也指出，乘客也可以搭乘列車後，再前往對向月台換乘另一款車型搭回原站，便能一次享受多種車款的風貌。交通博物館也認為，地鐵不只是一種移動方式，更是紐約客的身分認同，保存歷史更是對打造這座城市輝煌的人、思想和創新精神的致敬。

根據博物館資料指出，本次活動無論天氣晴雨皆會舉行，且若人潮眾多，可能需要排隊等候上車。

本次將展出三款經典列車，包含布碌崙聯合鐵路的「閘門車」、標準布碌崙-曼哈頓車型，...
本次將展出三款經典列車，包含布碌崙聯合鐵路的「閘門車」、標準布碌崙-曼哈頓車型，及R1/9列車。(取自紐約交通博物館)

布碌崙 地鐵 曼哈頓

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