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皇后學院畢業禮 留學生迎新挑戰

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約市立大學皇后學院於29日舉行第101屆畢業典禮，逾2000名畢業生身穿學袍，與家人、師長齊聚校園高地，慶祝學業告一段落。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市立大學皇后學院於29日舉行第101屆畢業典禮，逾2000名畢業生身穿學袍，與家人、師長齊聚校園高地，慶祝學業告一段落。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市立大學皇后學院(Queens College)於29日舉行第101屆畢業典禮，逾2000名畢業生身穿學袍，與家人、師長齊聚校園高地，慶祝學業告一段落。儘管喜悅洋溢全場，但對不少即將離開校園的學生來說，未來仍存在許多未知。有人已收到工作錄用通知，有人則仍在等待簽證抽籤結果，或在求職市場中摸索方向。

校長吳華揚(Frank Wu)致詞時表示，畢業典禮不只是慶祝學位，更是對每位學生面對挑戰、堅持到底的肯定。他提醒學生：「走出校園後的世界充滿不確定，但你們已經學會如何應對未知。」

對部分國際學生而言，畢業不代表輕鬆，而是另一場制度與現實的考驗。許多人在等待工作機會與移民身分之間掙扎，也有人考慮選擇回到自己的國家繼續發展。

來自香港、今年30歲的林天明剛完成博物館研究碩士學位。他說，兩年前他決定轉換跑道，從藝術行政轉向公共歷史與館藏策展，希望未來能在文化機構中擔任策展助理或教育推廣人員。林表示，目前已投出數十份履歷，但仍未收到明確回覆。「我持F-1學生簽證畢業後僅有一年的OPT實習期，能否找到雇主願意擔保H-1B，還是未知數。」不過他也說，自己並未悲觀，計畫同時申請回港的文化機構職缺，「無論在哪個城市，我都希望能讓歷史走進大眾生活。」

來自台灣、已在美國成長的趙于甄則表示，她的未來目標十分清晰。趙於今年獲得藝術碩士學位，主修陶藝，並以「陶瓷樂器」為創作方向。她曾任教於布朗士一所公立小學教授音樂，如今將音樂與陶藝融合，創作出可供演奏與觸摸的藝術作品。她表示：「我不想做只能放在博物館裡、寫著『請勿觸碰』的藝術品，我希望觀眾可以敲打、搖動，讓它們發出聲音，變成一種參與。」

趙于甄目前正著手成立個人工作室，將以課程與展覽為主軸，同時繼續在社區大學兼課。她說：「皇后學院的工作室資源充足，是我這幾年創作的基地。畢業後雖然少了學校的保護傘，但我已經準備好邁向下一階段。」

另一位畢業生譚妙屏來自廣東台山，22年前隨家人移民美國，長年照顧三名子女，直到孩子逐漸長大，她才在疫情期間重拾學業。從社區學院一路轉學至皇后學院，她花了四年時間完成會計學士課程，並以GPA4.0的成績畢業。

她說，語言障礙與家庭責任是最大挑戰，「我白天送孩子上學後才來上課，晚上回家還要煮飯、幫小孩寫作業，睡前再讀自己的功課。」她說自己原本不敢在課堂上發言，「怕講錯英文會被笑」，但老師與同學的鼓勵讓她逐漸建立信心。如今她已獲得會計相關獎學金，準備報考CPA執照，同時申請研究所。她笑著說：「我以前去哪裡都要拉著老公一起，現在我敢一個人上街、去面試，我覺得自己真的改變了。」

校長吳華揚在典禮結語中提醒畢業生，不論未來走向何方，「你們離開皇后學院時，帶走的不只是學位，還有難忘的友誼、生動的回憶，以及作為社會一份子的責任感。」他鼓勵學生持續學習、保持好奇心，「永遠不要停止追求卓越。」

紐約市立大學皇后學院(Queens College)於29日舉行第101屆畢業典...
紐約市立大學皇后學院(Queens College)於29日舉行第101屆畢業典禮，逾2000名畢業生身穿學袍，與家人、師長齊聚校園高地，慶祝學業告一段落。(記者高雲兒╱攝影)
三位華裔生畢業。左起：趙于甄、譚妙屏、林天明。(記者高雲兒╱攝影)
三位華裔生畢業。左起：趙于甄、譚妙屏、林天明。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市立大學皇后學院(Queens College)於29日舉行第101屆畢業典...
紐約市立大學皇后學院(Queens College)於29日舉行第101屆畢業典禮，逾2000名畢業生身穿學袍，與家人、師長齊聚校園高地，慶祝學業告一段落。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市立大學皇后學院(Queens College)於29日舉行第101屆畢業典...
紐約市立大學皇后學院(Queens College)於29日舉行第101屆畢業典禮。(記者高雲兒╱攝影)
譚妙屏來自廣東台山，從社區學院一路轉學至皇后學院，她花了四年時間完成會計學士課程...
譚妙屏來自廣東台山，從社區學院一路轉學至皇后學院，她花了四年時間完成會計學士課程，並以GPA4.0的成績畢業。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市立大學皇后學院(Queens College)於29日舉行第101屆畢業典...
紐約市立大學皇后學院(Queens College)於29日舉行第101屆畢業典禮，逾2000名畢業生身穿學袍，與家人、師長齊聚校園高地，慶祝學業告一段落。(記者高雲兒╱攝影)
對部分國際學生而言，畢業不代表輕鬆，而是另一場制度與現實的考驗。(記者高雲兒╱攝...
對部分國際學生而言，畢業不代表輕鬆，而是另一場制度與現實的考驗。(記者高雲兒╱攝影)
來自香港、今年30歲的林天明剛完成博物館研究碩士學位。(記者高雲兒╱攝影)
來自香港、今年30歲的林天明剛完成博物館研究碩士學位。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市立大學皇后學院(Queens College)於29日舉行第101屆畢業典...
紐約市立大學皇后學院(Queens College)於29日舉行第101屆畢業典禮，逾2000名畢業生身穿學袍，與家人、師長齊聚校園高地，慶祝學業告一段落。(記者高雲兒╱攝影)
校長吳華揚(Frank Wu)致詞時表示，畢業典禮不只是慶祝學位，更是對每位學生...
校長吳華揚(Frank Wu)致詞時表示，畢業典禮不只是慶祝學位，更是對每位學生面對挑戰、堅持到底的肯定。(記者高雲兒╱攝影)

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