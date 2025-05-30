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ICE突襲移民法庭 高德曼譴責：繞過法律

記者范航瑜╱紐約報導
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28日，數名身著便服、戴口罩的移民與海關執法局探員現身曼哈頓聯邦大樓大廳，埋伏等候出庭移民並進行逮捕。(高德曼辦公室提供)
28日，數名身著便服、戴口罩的移民與海關執法局探員現身曼哈頓聯邦大樓大廳，埋伏等候出庭移民並進行逮捕。(高德曼辦公室提供)

28日，數名身著便服、戴口罩的移民與海關執法局(ICE)探員現身曼哈頓聯邦大樓(26 Federal Plaza)大廳，埋伏等候出庭移民並進行逮捕。該地為聯邦移民法院及ICE報到地點。目擊者之一、紐約州聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)29日召開記者會，譴責川普政府的「快速遣返」(expedited removal)政策，形容該行為是對移民法律程序的公然破壞。

28日下午，約有24名便衣探員手持列有人名與照片的清單，在大樓入口處守候，當移民走出法院後隨即上前逮捕。現場目擊者指出，許多被捕者不諳英語，也無律師代表。當晚，一批示威者試圖阻擋載有被捕者的車輛離開，警方出動大批警力驅散並拘捕23人，其中18人收到傳票，五人被起訴，警方未說明具體罪名。

ICE未正面回應此次行動，而是轉述國土安全部(DHS)聲明稱本次拘捕為全國性「快速遣返」行動的一部分，針對的是「過去兩年內非法入境、無法提出可信庇護主張的移民」，此類案件將不經過完整聽證，直接被迅速驅逐出境。

高德曼直言，這種繞過合理程序的執法方式違背美國法律精神。他表示，ICE探員全程戴口罩、手持嫌疑人資訊紙本。高德曼作為國會國土安全委員會成員，探員卻拒絕回應其問題。他在記者會上反問：「為何學生戴口罩反對政府，會被警方拘捕；而聯邦政府探員戴口罩執法，卻無需交代？」

快速遣返權限原本限於美墨邊境執行，如今已擴展到各大城市法院附近。高德曼指出，川普聲稱只針對「有罪移民」，但這些出庭者正是依循法律程序而來。「他們沒有逃避，而是依法報到、配合聽證。但國土安全部卻選擇在這樣的場景執行驅逐，等同在法院門口設下陷阱，把法律程序變成打壓工具。」

紐約州聯邦眾議員高德曼29日召開記者會，譴責川普政府的「快速遣返」政策，形容該行...
紐約州聯邦眾議員高德曼29日召開記者會，譴責川普政府的「快速遣返」政策，形容該行為是對移民法律程序的公然破壞。(記者范航瑜╱攝影)

移民 ICE 遣返

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