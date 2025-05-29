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市長選戰升溫 曼達尼主打工薪階層政策

記者范航瑜╱紐約報導
隨著2025年市長選戰升溫，州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)以進步、草根的形象快速躍升為民主黨初選第二熱門人選。(記者范航瑜╱攝影)
隨著2025年市長選戰升溫，州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)以進步、草根的形象快速躍升為民主黨初選第二熱門人選。(記者范航瑜╱攝影)

2025年市長選戰升溫，州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)以進步、草根的形象，躍升為民主黨初選第二熱門人選。他28日接受世界日報專訪，主打工薪階層政策，亦強調自己作為移民出身，能更貼近多族裔的生活困境，同時，他也闡述了免費公車、社區安全局、市營超市以及30元最低時薪等施政主張。

針對普遍關切的治安問題，市長亞當斯(Eric Adams)與前州長葛謨(Andrew Cuomo)皆主張擴充警力，曼達尼則表示，單純增加警力無法解決紐約的暴力犯罪問題，反而可能加劇社區緊張。

作為替代方案，曼達尼主張成立「社區安全局」(Department of Community Safety)，由心理健康與社會工作專業人員處理遊民、精神病、仇恨犯罪與槍枝暴力問題。

「紐約市警每天接到約500通精神病相關的報案，我們不能再讓警察兼任心理治療師與社工。」他表示將參考奧勒岡州的CAHOOTS模式，部署百支心理外展隊伍至最需要的地鐵站。

針對市民日常生活的多處痛點，曼達尼均提出了創新主張。在交通方面，曼達尼主張全市提供「免費公車」，並提升速度與班次。「紐約的公車是全國最慢，這拖累的是每天早出晚歸的勞工與小商家。」

在可負擔性問題上，曼達尼承諾2030年前將最低時薪提至30元，並在每個行政區設立市營超市，提供平價食材，「我聽到很多華人家庭說連買蛋、奶、麵包都要精打細算，這不是一座應該讓人感到絕望的城市。」

曼達尼的父親是出生於印度、在烏干達長大的移民，母親則是印度裔移民。作為二代移民，曼達尼也承諾將全面捍衛「庇護城市」政策，「我若當選，將是這座城市數十年來第一位移民市長，但比起我是誰，更重要的是我會做什麼，」曼達尼表示。「我將堅守我們的庇護城市政策以及讓城市更安全的政策。」

移民 印度 庇護

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