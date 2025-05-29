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詹樂霞領16州訴川普政府 砍科學基金違法

記者曹馨元╱紐約報導
由紐約州檢察長詹樂霞領銜的16個州檢察長聯盟，於聯邦法院提交對川普政府的訴訟，指其大幅削減「國家科學基金會(NSF)」研究經費的行為違法。(路透)
由紐約州檢察長詹樂霞領銜的16個州檢察長聯盟，於聯邦法院提交對川普政府的訴訟，指其大幅削減「國家科學基金會(NSF)」研究經費的行為違法。(路透)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)領銜的16個州檢察長聯盟，28日於聯邦法院提交對川普政府的訴訟，指其大幅削減「國家科學基金會(NSF)」研究經費的行為違法，要求法院立即叫停相關新政。

今年4月，NSF宣布取消逾2億3000萬元、涉及多達數百筆科研補助，被取消的補助多與「多元、公平、包容與無障礙(DEIA)」政策及錯誤資訊研究有關。

根據NSF數據，目前累計已有1753項補助案遭取消，總額高達近14億元，涵蓋多個科研領域。

此外，該機構5月又宣布將科研計畫中所謂的「間接成本」，如實驗室營運、設備維護、安全設施等的上限設為15%。此項政策現已暫緩執行，預計6月13日舉行聽證會。州檢察長聯盟指出，這項人為限制將重創全美重大科研項目，威脅國家安全、公共健康與經濟穩定。

紐約高校眾多、歷來在科研方面成績斐然。新政之下，僅紐約市立大學(CUNY)系統就有18項共計1100萬元的項目受此影響，全數被終止。而若間接成本補助上限生效，光是紐約州立大學系統(SUNY)在2025財年的預算就將遭削減1800萬元，導致項目中斷、人員被裁、關鍵研究夭折。

「這場政治干預將我們的科學家捲入無謂拉鋸戰，浪費寶貴資源，危及全美科研機構的未來」，詹樂霞在聲明中表示，「我們每天上網、超市掃條碼、接受核磁共振檢查，都仰賴NSF資助的科技。如今川普政府將政治凌駕科學，將嚴重削弱美國的國力與競爭力。」

根據聯邦法律，NSF的核心任務之一就是提升女性與歷來在STEM(科學、科技、工程與數學)領域被邊緣化群體的參與度。詹樂霞指出，川普政府強行終止相關多元化計畫，違反國會授權與行政程序法，構成違憲。

參與訴訟的州包括紐約、加州、科羅拉多、康乃狄克、特拉華、夏威夷、伊利諾等，幾乎全為民主黨主政州。

川普 紐約州 加州

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