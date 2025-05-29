曼哈頓第一社委通過決議 籲華埠監獄改建住宅

曼哈頓第一社委通過決議，呼籲華埠監獄改建住宅，圖為舊監獄拆除現場。(記者劉梓祁╱攝影)

長期受曼哈頓華埠 居民反對的城區監獄(BBJ)工程，近日傳出市府正在評估既定方案，轉而將其改作興建住宅，但尚未作出明確決定；曼哈頓第一社區委員會近日通過決議，支持在監獄地塊開發住房，並重新啟用鄰近的聯邦懲教中心(MCC)。

在當晚舉行的全體會議中，第一社委通過了名為「曼哈頓拘留中心可負擔住房」的提案。提案寫道，鑒於市長亞當斯(Eric Adams)辦公室據報正在討論監獄方案，且方案之一是在目前的規畫地點興建住房，此舉回應了「最迫切的社區需求」。

此前，「每日新聞」(Daily News)等媒體引述知情人指出，市府正評估放棄於 2027 年關閉雷克島(Rikers Island)監獄的方案，轉而將原訂在曼哈頓、皇后區及布朗士 興建區域監獄的地塊，改作建設住房；布碌崙(布魯克林)工地則考慮改為精神健康設施。

在決議中，第一社委引用了來自華埠反監獄組織「堅尼路以南鄰裡聯盟」(NUBC)和「歡迎來到華埠」(Welcome to Chinatown)的方案，支持將監獄地址遷至華埠柏路(Park Row)旁的曼哈頓聯邦懲教中心，其自2021年關閉至今。

兩組織的方案指，市府可在懲教中心周邊修建園區，增加停車位和辦公空間的同時，還能對緊鄰的市警總部擴建，以充分滿足公眾的多樣需求。由於柏路兩側密集分布多座政府機構、警局及法院建築，該構想的可行性仍然存疑。

社委的決議則以布朗士監獄為例，指其與法院之間相距約2哩，而懲教中心則與法院不到1500呎。決議認為，位於華埠白街(White St.)的監獄地塊，可興建至少1000個可負擔住房單位，並「設立新的廣場、改善的公共空間和綠地」。

據與會者回憶，在決議投票中，參選華埠市議員的委員諾永信(Elizabeth Lewinsohn)、余燕志(Eric Yu)和科爾曼(Jess Coleman)均未贊成；前兩人棄權，後者缺席。諾永信此前表示，堅決反對在華埠興建監獄，其不僅是「市府領導的失職」，還會威脅華埠的文化傳承、小商業生存及社區穩定。

余燕志也曾說，希望市府調整監獄規模，並將部分空間改造為社區設施，且繼續運營雷克島監獄。科爾曼則支持關閉雷克島，同時反對華埠監獄，認為解決方法為減少輕罪囚犯數量。

目前，華埠監獄已開始施工，合約價值37億6425萬元；市府將舉辦社區互動會議，首場將在6月下旬舉行。