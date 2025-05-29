我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

曼哈頓第一社委通過決議 籲華埠監獄改建住宅

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓第一社委通過決議，呼籲華埠監獄改建住宅，圖為舊監獄拆除現場。(記者劉梓祁╱攝影)
曼哈頓第一社委通過決議，呼籲華埠監獄改建住宅，圖為舊監獄拆除現場。(記者劉梓祁╱攝影)

長期受曼哈頓華埠居民反對的城區監獄(BBJ)工程，近日傳出市府正在評估既定方案，轉而將其改作興建住宅，但尚未作出明確決定；曼哈頓第一社區委員會近日通過決議，支持在監獄地塊開發住房，並重新啟用鄰近的聯邦懲教中心(MCC)。

在當晚舉行的全體會議中，第一社委通過了名為「曼哈頓拘留中心可負擔住房」的提案。提案寫道，鑒於市長亞當斯(Eric Adams)辦公室據報正在討論監獄方案，且方案之一是在目前的規畫地點興建住房，此舉回應了「最迫切的社區需求」。

此前，「每日新聞」(Daily News)等媒體引述知情人指出，市府正評估放棄於 2027 年關閉雷克島(Rikers Island)監獄的方案，轉而將原訂在曼哈頓、皇后區及布朗士興建區域監獄的地塊，改作建設住房；布碌崙(布魯克林)工地則考慮改為精神健康設施。

在決議中，第一社委引用了來自華埠反監獄組織「堅尼路以南鄰裡聯盟」(NUBC)和「歡迎來到華埠」(Welcome to Chinatown)的方案，支持將監獄地址遷至華埠柏路(Park Row)旁的曼哈頓聯邦懲教中心，其自2021年關閉至今。

兩組織的方案指，市府可在懲教中心周邊修建園區，增加停車位和辦公空間的同時，還能對緊鄰的市警總部擴建，以充分滿足公眾的多樣需求。由於柏路兩側密集分布多座政府機構、警局及法院建築，該構想的可行性仍然存疑。

社委的決議則以布朗士監獄為例，指其與法院之間相距約2哩，而懲教中心則與法院不到1500呎。決議認為，位於華埠白街(White St.)的監獄地塊，可興建至少1000個可負擔住房單位，並「設立新的廣場、改善的公共空間和綠地」。

據與會者回憶，在決議投票中，參選華埠市議員的委員諾永信(Elizabeth Lewinsohn)、余燕志(Eric Yu)和科爾曼(Jess Coleman)均未贊成；前兩人棄權，後者缺席。諾永信此前表示，堅決反對在華埠興建監獄，其不僅是「市府領導的失職」，還會威脅華埠的文化傳承、小商業生存及社區穩定。

余燕志也曾說，希望市府調整監獄規模，並將部分空間改造為社區設施，且繼續運營雷克島監獄。科爾曼則支持關閉雷克島，同時反對華埠監獄，認為解決方法為減少輕罪囚犯數量。

目前，華埠監獄已開始施工，合約價值37億6425萬元；市府將舉辦社區互動會議，首場將在6月下旬舉行。

華埠 曼哈頓 布朗士

上一則

關愛眼科健康：守護您的眼睛視力

下一則

皇后區多個法院 聯合慶祝亞太傳統月
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

非白人獲假釋機率 比白人低33% 紐約假釋審查被批不公

非白人獲假釋機率 比白人低33% 紐約假釋審查被批不公
紐約高中生庇護案出庭 突遭移民局拘捕

紐約高中生庇護案出庭 突遭移民局拘捕
市租金委員會 下調穩租房漲幅

市租金委員會 下調穩租房漲幅
紐約槍擊暴力案連發 多為青少年涉案

紐約槍擊暴力案連發 多為青少年涉案

熱門新聞

一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08
張女士22日前往亞總會求助，表示自己因此事身心俱疲，希望能尋找有同樣遭遇的受害者提供說法，以洗刷冤屈。(記者馬璿／攝影)

皇后區華人取款遭詐反被上銬 被控竊盜罪關押24小時

2025-05-23 02:30
在2023和2024年大量中國走線移民抵美的高峰期中，女性人數明顯上升。研究走線的學者陳國霖說，許多店鋪雖名義上登記為按摩院，實際上多涉及性服務。(記者高雲兒╱攝影)

走線華女進性產業引拐賣爭議 陳國霖：多數非人口販運受害者

2025-05-22 06:32
多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃