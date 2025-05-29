報告：有色人種假釋機率比白人低33%

根據紐約大學法律與種族不平等研究中心的最新報告，紐約州假釋委員會(Board of Parole)在釋放決策上的種族差距持續惡化，非白人獲准假釋的機率比白人低33%。

該報告分析了自2022年至2025年3月的假釋數據，並指出盡管假釋決策中的種族不平等問題突出，但最近六個月的數據顯示差距仍略有擴大。

此次報告是去年秋季的更新版，涵蓋自2016年開始收集數據以來、種族差異最為明顯的三年多期間。報告亦指出，這段期間與州長霍楚 (Kathy Hochul)上任的時間幾乎重疊。

對於報告中的批評，霍楚辦公室重申過去立場，強調假釋委員會為獨立機構，由其全權決定是否釋放具假釋資格者。

數據顯示，2016至2021年間，非白人與白人假釋率差距為19個百分點，而在2022至2025年間，差距擴大至32個百分點。若依白人假釋率標準，自2016年起本應有4150名非白人獲得假釋。

假釋委員會成員由州長提名並經州參議會批准，目前共有16人，其多數來自執法背景；且除四人外，其餘任期均已屆滿但留任。

倡議團體則呼籲假釋委員會納入非執法人員背景成員，如社工與曾服刑者，並改革整體假釋制度。目前，州議會正在審議兩項相關提案。其中，「公平及適時假釋議案」主張假釋決策應以服刑期間的改變與悔過為主，並刪除假釋可能「削弱法律尊嚴」的模糊標準；「年長者假釋議案」則擴大對55歲以上且服刑15年以上者的假釋適用範圍。曼哈頓、布朗士 及布碌崙 地檢皆已表態支持兩案。