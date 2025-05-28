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黃敏儀推免費乳癌篩檢 6╱25檢查巴士駐點法拉盛

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約市議員黃敏儀27日宣布，將聯合美國義大利癌症基金會(American-Italian Cancer Foundation)於下月舉辦免費乳房檢查巴士活動(Mammogram Bus)。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市議員黃敏儀27日宣布，將聯合美國義大利癌症基金會(American-Italian Cancer Foundation)於下月舉辦免費乳房檢查巴士活動(Mammogram Bus)。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議員黃敏儀27日宣布，將聯合美國義大利癌症基金會(American-Italian Cancer Foundation)於下月舉辦免費乳房檢查巴士活動(Mammogram Bus)，為社區女性提供免費乳癌篩檢服務。

黃敏儀表示，在新移民比例高的社區中，許多亞裔居民往往忽視預防性檢查，僅在出現健康問題後才尋求醫療協助。然而，早期發現乳癌是提高存活率的關鍵，「乳癌若在初期診斷，存活率超過九成，但若拖延，風險將大幅上升。」她呼籲區內年滿40歲以上、過去一年內未接受乳房攝影的女性朋友，踴躍預約檢查。

美國義大利癌症基金會自1987年啟動「免費乳房檢查巴士活動」，每年服務超過4500名女性，並提供多語言支援。此次在法拉盛設點時，華人癌症關懷與支持(ChineseShare)將協助提供普通話與粵語口譯服務，基金會亦安排西班牙語與韓語人員現場支援，並備妥對應語言的書面文件。

本次篩查流程包括填寫信息，臨床檢查和X光檢查，耗時約30分鐘。參加資格為：40至75歲有醫保女性，或50至75歲無醫保者；目前住在紐約市；過去12個月內沒有做過乳房X光檢查，40至50歲無保險女性也可前來，但名額有限。如果檢查正常，將在七到十個工作日以郵件收到結果，如有異常，將有電話通知，並指導下一步檢查。

參與者當天應攜帶政府核發的有效身分證件，若有保險，請一並帶上保險卡；另建議攜帶既往病史資料及如有的主治醫師的姓名。基金會將向保險公司申請費用，但不會向病患本人收費。為利檢查，建議當天穿著上下分開的服裝，並避免在胸部、腋下或上半身使用香水、止汗劑、乳液或粉類產品。

乳房檢查巴士將於6月25日(周三)上午9時至下午4時30分，駐點其位於法拉盛的地區辦公室，地址為136-21 Latimer Place。患者需透過撥其辦公室電話(718)888-8747提前預約。

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