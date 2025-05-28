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城市研究報告：大都會賭場計畫 法拉盛等5萬租戶恐受影響

記者尤昱程╱紐約報導
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城市研究所(Urban Institute)日前發布報告指出，大都會老闆柯恩(Steve Cohen)計畫在花旗球場興建賭場，恐將導致法拉盛和可樂娜超過5萬名租戶面臨租金飆升與迫遷危機，並加劇空氣汙染與交通壅塞。

報告指出，法拉盛和可樂娜租屋戶比率高，若賭場計畫推進，恐致租金大幅上漲。

柯恩承諾創造數萬個工會工作機會，並在可樂娜興建450戶平價住宅。由法拉盛勞工中心(Flushing Workers Center)與89街租戶聯盟組成的Fed Up聯盟，則長期反對賭場計畫。該聯盟表示，民選官員應拒絕賭場計畫，轉而支持低收入和長者住宅。

報告同時表示，賭場可能增加賭博成癮問題。柯恩聲稱要將停車場改造為行人友善空間，實際卻將停車位由7000個擴增至1萬3750個，恐進一步惡化當地已高發的哮喘問題。

89街租戶聯盟共同創辦人迪亞茲(Andrew Sokolof Diaz)表示，這是社區對抗被迫遷與炒地的整體抗爭，「皇后區不該淪為開發商的棄子，這座賭場是對我們移民、勞工社區的又一次侵蝕。」

賭場計畫若要推進，須先取得州議會立法批准。該區參議員拉莫斯(Jessica Ramos)已表態反對，並引述其調查顯示，61%選民反對興建賭場。「我會繼續代表多數選民，堅決反對。」她說。

與此同時，參議員劉醇逸4月已提案，意在推進賭場計畫。該提案目前已在參議會過關。此前，提案也已在州眾議會過關。另一方面，建案也已走完紐約市的城市統一土地使用審查程序(ULURP)，建商承諾投入10億元改善社區，市議會已於3月通過區畫變更。

當地民眾對建案反應不一。調查機構Schoen Cooperman Research在2023年與2024年的兩次民調顯示，78%與80%的皇后區居民表態支持該計畫及其核心設施。民權中心(MinKwon Center)的調查則表示，法拉盛68%的受訪選民反對興建賭場，社區反對聲浪持續。華社領袖樂見其成，表示對周邊的法拉盛經濟有助力，但也有華人居民擔憂賭博問題加劇。

城市研究所建議，若不作賭場用途，公共土地可建最多6875戶平價住宅。若賭場最終獲批，應成立社區土地信託、教育租戶權益，並確保發展案中美食廣場納入工人持股的社區小商業。

法拉盛 租金 皇后區

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