市租金委員會 下調穩租房漲幅

市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)28日上午罕見地舉行重新投票，決議下調對租金穩定公寓租約的漲幅建議。(記者范航瑜╱攝影)

市租金 指導委員會(Rent Guidelines Board)27日上午罕見地重新投票 ，決議下調對租金穩定公寓租約的漲幅建議。此舉將影響全市逾200萬名租戶，但仍非最終定案，正式調幅將於6月27日(周五)的年度例會上表決確定。

九人委員會由市長亞當斯 (Eric Adams)任命，在本次重投中，通過將兩年期租約的建議漲幅，從原先的4.75%至7.75%，下調為3.75%至7.75%；一年期租約建議漲幅則維持在1.75%至4.75%不變。

此次修改決議被視為對亞當斯批評的直接回應。亞當斯上月曾公開表示，初步建議「對租戶而言是不合理的負擔」。指導委員會自有報告顯示，去年房東平均淨收益增加12%，為30年來最大漲幅。州租客聯盟(New York State Tenant Bloc)認為，這項數據說明目前無需進一步大幅調漲租金。

然而，房東團體則認為漲幅調整勢在必行。根據租金指導委員會報告，房東營運成本在過去一年上升6.3%，史泰登島與布朗士西部部分地區更面臨財務壓力。紐約地產委員會(REBNY)聲明指出，租金調整有助維持穩租住宅的基本運作與維修品質。

紐約市租金穩定公寓已連續第三年大幅漲租。去年，委員會決定將一年期租約漲幅設為2.75%、兩年期租約的漲幅設為5.25%。相比之下，在前市長白思豪(Bill de Blasio)的任期內，委員會曾三次投票凍結租金，並從未批准超過1.5%的增幅。

在5月初的初步表決中，委員會建議自10月1日起調漲穩租房租金，引發租客與倡議團體強烈反彈，數百人曾在會場外集會呼籲全面凍租，不乏華人租客代表。正式投票將於6月27日舉行，市府期間亦將舉辦多場公聽會徵詢民意。

市長選舉在即，租金政策成為關鍵議題。包括市議會議長歐德思(Adrienne Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)與州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)等七名民主黨參選人均公開支持凍租。曼達尼更承諾若當選市長，將凍租四年；蘭德主張一年凍租，並在租金指導會議上作證指出，根據當前的家庭收入與房東利潤數據，凍租是合理的政策選項。