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繁榮布碌崙協會6月14日腦神經外科講座 助華社學子探索職涯

記者馬璿╱紐約報導
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繁榮布碌崙協會(BBA)將於6月14日舉行「探索醫學腦神經外科的未來」講座，邀請三位瑪摩利醫院(Maimonides Health)腦神經相關專業醫生至布碌崙(布魯克林)的威廉麥金利259中學(J.H.S. 259 William McKinley)演講。(主辦方提供)
繁榮布碌崙協會(BBA)將於6月14日舉行「探索醫學腦神經外科的未來」講座，邀請三位瑪摩利醫院(Maimonides Health)腦神經相關專業醫生至布碌崙(布魯克林)的威廉麥金利259中學(J.H.S. 259 William McKinley)演講。(主辦方提供)

繁榮布碌崙協會(BBA)將於6月14日舉行「探索醫學腦神經外科的未來」講座，邀請三位瑪摩利醫院(Maimonides Health)腦神經相關專業醫生至布碌崙(布魯克林)的威廉麥金利259中學(J.H.S. 259 William McKinley)演講，歡迎欲了解醫學未來及對相關知識有興趣的民眾報名參與。

講座將於上午10時30分展開，由瑪摩利醫院血管介入神經放射學主任布楚克(Dr. Razvan F. Buciuc)、血管神經外科主任祖摩芬(Dr. Daniel W. Zumofen)及神經外科主治醫師Christine Mau，分別分享腦神經外科的未來職業方向以及該科專業。

BBA的凌飛表示，該活動源於在瑪摩利醫院工作的義工家長協助牽線而來，由於外科醫生業務繁忙，鮮少舉辦社區外展活動，協會希望藉此機會讓正在思考未來職業方向的學子能近距離與執業多年的醫師面對面對話，進而建立專業人脈網。

此外他表示，該活動也是希望能打破華社學生的就業天花板，許多孩子因社會期待而對未來感到迷茫，大學選擇自己不了解甚至不喜歡的科系就讀，家長也因此感到困擾，但透過講座可以讓學生有機會當面提問、認識一個過去在華社較少聚焦的醫療專業。而家中有腦神經相關疾病的長輩，也能透過講座和醫生諮詢健康資訊。

現場將備有中英文翻譯，欲報名活動的民眾可前往bit.ly/3Fhx44n填寫表單報名，無任何身分及年齡限制，報名額滿為止。

講座結束後同一場地將有義工答謝會活動，BBA的義工們將獻上演講與表演，席間也有頒獎與抽獎環節。

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