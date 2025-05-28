福建工商總會33周年 「僑家樂．福到紐約」分享八閩美食

美國福建工商總會33周年，辦「僑家樂．福到紐約」美食分享會。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝成立33周年，美國福建工商總會日前在皇后區法拉盛 舉辦「僑家樂．福到紐約」八閩美食風情分享會；現場設置多個試吃攤位，包括閩都小吃、連江魚丸、沙縣小吃、福鼎肉片與武夷巖茶等，吸引眾多閩親和僑團參與。

活動現場，中國駐紐約總領館副總領事孫麗萍、福建省僑聯主席陳式海等多位當地閩籍僑團代表出席。除食物介紹，分享會亦包含書法、古箏、旗袍和漢服展示等民俗藝術表演。

福建工商總會主席鄭偉在致詞中表示，總會自1992年成立以來，始終秉持「團結僑胞、服務僑社、弘揚文化、慈善公益、促進交流」的宗旨，致力於凝聚在美福建僑胞，搭建美中經貿與文化交流的橋梁。他指出，此次活動既是對過往33年發展的致敬，也象徵總會在新一周期的動力。

美國福建工商總會33周年，辦「僑家樂．福到紐約」美食分享會。(記者劉梓祁╱攝影)

「文化是民族的根與魂，福建是閩僑共同的故鄉。我們希望透過美食、藝術與鄉音，讓僑胞重溫故土情懷，也讓美國社會感受到中華文化的博大精深與福建文化的獨特魅力」，鄭偉說。

美國福建工商總會33周年，辦「僑家樂．福到紐約」美食分享會。(記者劉梓祁╱攝影)

他並表示，希望未來能以文化為紐帶，推動更多美中之間的理解與合作，為文明互鑒與經濟共贏注入更多「福建力量」。同時到場的還有美國福建同鄉會陳恆、美國福建會館主席陳昭銀等人。