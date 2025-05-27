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洛克威海灘開放 全市最長海岸線風情各異

記者曹馨元╱紐約報導
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位於紐約市皇后區南端的洛克威(Rockaway)半島擁有全市最長的海灘線，市民可於即日起至9月1日前往，感受海灘風情。(記者范航瑜╱攝影)
位於紐約市皇后區南端的洛克威(Rockaway)半島擁有全市最長的海灘線，市民可於即日起至9月1日前往，感受海灘風情。(記者范航瑜╱攝影)

位於紐約市皇后區南端的洛克威(Rockaway)半島擁有全市最長的海灘線，每年夏季吸引數百萬名遊客前來游泳、衝浪與享受夏日時光。長達11哩的海濱不僅是市民消暑勝地，更有風光各異的社區；市民可於即日起至9月1日前往，感受或寧靜或熱鬧的海灘風情。

洛克威半島東端的海灘九街(Beach 9th St)至32街，擁有相對平靜的水域，且有多處設有救生員，較為安全，因此適合親子遊玩。同時，這個社區風景優美，夏季音樂與烤肉香氣四溢，頗具紐約老社區風味。對於紐約市居民而言，交通也相對便捷，從長島鐵路遠洛克威(Far Rockaway)站騎車十分鐘即可到達。

而海灘66街至92街則是紐約市為數不多的合法衝浪點。其中，87街至91街為衝浪專區，游泳者應注意避讓；想要嘗試衝浪的市民可以在Local Surf School租借衝浪板或上課。本社區內也包含著名的小吃攤Rippers，這家極具人氣的海邊小館也常常舉辦現場音樂與卡拉OK活動。

因靠近「紐約市渡輪」(NYC Ferry)站點，海灘90街至98街是最為熱門的度假社區之一；在去年夏季，吸引訪客超過170萬人。這一片區的海灘設施完善，但旺季時廁所與販賣點常大排長龍，市民需事先做好準備。

與此相鄰的海灘98街至116街則是一個鬧中取靜、商店林立的社區；儘管過去幾年因海岸線鞏固工程，此地部分沙灘暫時封閉，今年夏季也將逐步重開。

海灘116街以西的區域包含雅各里斯公園(Jacob Riis Park)及福特帝登公園(Fort Tilden)，自然景觀十分豐富，但無救生員看守。這一區域相對較為偏遠、人潮稀少；其中，福特帝登公園曾為軍事基地，如今已成攝影與電影熱門拍攝地。

市府也在周前宣布，今夏將擴大實施發自布碌崙及長島市「洛克威特快船」(Rockaway Rocket)，與發自曼哈頓華爾街的「洛克威預約船」(Rockaway Reserve)兩項熱門計畫，乘客只要加價便可事先預約座位，避免周末高峰時段一票難求的情況。

紐約市 長島市 華爾街

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