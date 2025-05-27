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布碌崙州參議員22選區補選 民主黨薩頓高票勝出

記者馬璿╱紐約報導
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紐約州第22選區州參議員補選，民主黨薩頓以66.85%得票率勝出。圖為總統大選期間拍攝。(記者馬璿╱攝影)
紐約州第22選區州參議員補選，民主黨薩頓以66.85%得票率勝出。圖為總統大選期間拍攝。(記者馬璿╱攝影)

紐約州第22選區州參議員補選結果日前出爐，民主黨薩頓(Sam Sutton)最終以66.85%得票率勝出，擊敗獲得32.09%選票的共和黨與保守黨候選人卡勒(Nachman Caller)。此次補選是為填補前參議員菲爾德(Simcha Felder)辭職轉任市議員後留下的空缺。

22選區涵蓋布碌崙(布魯克林)波羅園(Borough Park)、中木(Midwood)、格雷夫森德(Gravesend)、羊頭灣(Sheepshead Bay)、海洋公園(Marine Park)等，包含正統猶太與華人社區。原任該區州參議員菲爾德當選市議員後辭去參議員職務。他所接替的葉格(Kalman Yeger)，則是在任滿市議員任期後轉任州眾議員，接替因退休卸任的前州眾議員韋恩斯坦(Helene Weinstein)。

該席位為2012年選區重畫後的新席位，當時州政府有意畫分出以正統猶太教居民為主的選區。本次的選戰也是由兩位猶太領袖正面交鋒，獲得8661票的民主黨薩頓是當地知名人物，曾在社福機構賽法迪關懷協會(Sephardic Bikur Holim)服務30年，並曾擔任紐約大學朗格尼醫院理事，主要政策包含推動以社區為本的公共安全策略、增加學校經費以及推進乾淨能源等倡議。

而代表共和黨與保守黨的卡勒則獲得4157票，他為正統猶太教的律師，現任共和黨選區領袖，在本次選舉中獲得州參議員陳學理以及州眾議員鄭永佳等華社共和黨民代背書。卡勒主張保守政策方向，也因其反對遊民所立場而獲得當地華社居民的支持。敗選後卡勒也表示，雖然沒能當選，但仍會持續支持羊頭灣反對遊民所的示威。

該選區人口共有32萬9323人，註冊選民有17萬2624人，本次補選則有1萬2956人參與，投票率約為7.5%。

參議員 共和黨 猶太

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